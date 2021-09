Hauger est sur le point de remporter le titre après la victoire dominante de Zandvoort · .

Dennis Hauger a une main sur le trophée du championnat de Formule 3 après avoir mené chaque tour depuis la pole position dans la troisième course à Zandvoort.

Le pilote Prema a étendu son avantage au championnat à 43 points sur Jack Doohan après s’être éloigné du pilote Trident David Schumacher au cours de la course de 24 tours.

Schumacher a été contraint de quitter la course après avoir été heurté par Victor Martins dans les phases finales. Un autre pilote de Trident, Clément Novalak, a hérité de la deuxième place, Alexander Smolyar prenant la troisième place pour ART.

A l’extinction des feux, Hauger retient Schumacher pour prendre la tête de la course, devant Martins. Doohan a commencé quatrième mais a été touché au virage quatre par Jak Crawford, permettant à Novalak et Smolyar de passer les deux.

Le leader des points d’avant course, Hauger, n’a pas pu laisser tomber le peloton de poursuite derrière lui au début de la course. Mais Schumacher, deuxième, était sous la plus grande pression de Martins derrière, le pilote MP Motorsport utilisant le DRS pour monter un défi sur le Trident devant.

Schumacher a réussi à repousser les avances de Martins, permettant à Novalak, quatrième, de commencer à mettre Martins sous pression à la place. De retour dans le peloton, Caio Collet a relevé Crawford de la septième place.

Avec Schumacher occupé à défendre contre Martins, Hauger a commencé à s’éloigner à l’avant, étendant son avantage à plus de quatre secondes. Juan Manuel Correa a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir forcé Matteo Nannini à quitter le circuit de Tarzan, après s’être lourdement bloqué en tentant de dépasser le pilote HWA.

Avec seulement une poignée de tours restants, Martins en troisième était de plus en plus impatient de dépasser Schumacher pour la deuxième. Se dirigeant vers le virage incliné de Hugenholtz avec trois tours à faire, Martins a tenté une fente ambitieuse à l’intérieur, mais a coupé l’arrière de la voiture de Schumacher, l’envoyant dans les barrières et hors de la course.

Alors qu’un Schumacher furieux sortait de la voiture, la voiture de sécurité virtuelle a été déployée, neutralisant la course. Martins a immédiatement écopé d’une pénalité de 10 secondes pour être clairement responsable de la collision.

La voiture sinistrée de Schumacher a été récupérée dans le dernier tour et la course a repris alors que le leader franchissait le virage 10. Hauger a pris le drapeau à damier pour remporter sa quatrième victoire de la saison et porter son avance au championnat à 43 points avant la dernière manche en Russie.

Novalak a terminé à cinq secondes derrière à la deuxième place, avec Smolyar a pris la troisième place après que la pénalité de temps de Martins l’ait fait chuter à la dixième place. Doohan a terminé quatrième devant Collet, Logan Sargeant et Crawford. Martins est arrivé derrière Frederick Vesti et Arthur Leclerc.

Résultats de la troisième course des Pays-Bas de Formule 3

PositionCarDriverTeam11Dennis HaugerPrema25Clement NovalakTrident38Alexander SmolyarART44Jack DoohanTrident518Caio ColletMP629Logan SargeantCharouz710Jak CrawfordHitech87Frederik VestiART92Arthur LeclercPrema1017Victor MartinsMP1111Ayumu IwasaHitech1222Amaury CordeelCampos1312Roman StanekHitech143Olli CaldwellPrema1525Jonny EdgarCarlin1623Ido CohenCarlin1721Lorenzo ColomboCampos1826Calan WilliamsJenzer1928Filip-Ioan UgranJenzer2027Johnathan HoggardJenzer2124Kaylen FrederickCarlin2230Hunter YeanyCharouz239Juan Manuel CorreaART2431Zdenek ChovanecCharouz2520Laszlo TothCampos2616Rafael VillagomezHWA2715Oliver RasmussenHWA2819Tijmen van der HelmMP2914Matteo NanniniHWA306David SchumacherTrident

