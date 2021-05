Hauger, premier leader de la F3 après avoir remporté la dernière course du Circuit

09/05/2021 à 14:39 CEST

Dennis Hauger (Prema) a clôturé le premier week-end de la saison en F3 avec une victoire écrasante dans la troisième course organisée en el Circuit de Barcelona-Catalunya, dans le cadre du Grand Prix d’Espagne de Formule 1.

Le coureur norvégien a dominé du début à la fin pendant 22 tours, après être parti de la pole et avoir dépassé le fils de Mick Doohan, Jack, tandis que Matteo Nannini a complété le podium.

Le départ a été spectaculaire, avec quatre coureurs en parallèle avant d’atteindre le premier arrêt. Hauger a maintenu son avantage, tandis que Doohan a perdu deux positions qui a dû revenir plus tard, avant Nannini et Victor Martins.

Afin de Hauger C’est la première victoire en Formule 3. Le Norvégien a surpassé Doohan sur la ligne d’arrivée de plus de trois secondes, qui a également signé son premier podium dans la catégorie. Olli Caldwell Il a terminé le but quatrième et quitte Barcelone comme deuxième du championnat, emmené par Hauger, avec 34 points contre 32 pour son rival britannique.

GP d’Espagne de Formule 3 (Course 3)

1. Dennis Hauger Prema 35’47 “216 22

2. Jack Doohan Trident +3 “721 22

3. Matteo Nannini HWA +6 “153 22

4. Olli Caldwell Prema +8 “124 22

5. Victor Martins MP +11 “548 22

6. Clément Novalak Trident +12 “337 22

7. Frederik Vesti ART +13 “445 22

8. Caio Collet MP +14 “053 22

9. Logan Sargeant Charouz +15 “435 22

10. Roman Stanek Hitech +15 “477 22

11. Alexander Smolyar ART +16 “062 22

12. David Schumacher Trident +16 “668 22

13. Arthur Leclerc Prema +17 “238 22

14. Juan Manuel Correa ART +21 “249 22

15. Ayumu Iwasa Hitech +26 “143 22

Voici comment se déroule le championnat:

1 D. Hauger 34

2. O. Caldwell 32

3. C. Novalak 28

4. V. Martins 24

5. J. Doohan 21