Hauger quitte le titre F3 vu pour la condamnation

09/05/2021 à 13:29 CEST

Dennis Hauger a dominé de bout en bout la dernière course de Formule 3 à Zandvoort et il a pratiquement laissé vu pour la peine dans le titre de la catégorie, qui partage l’affiche avec la Formule 1 dans le Grand Prix des Pays-Bas.

Le Norvégien était sans rival ce dimanche. Il est monté sur la plus haute marche du podium escorté par Clément Novalak et Alexander Smolyar, suite à un incident entre David Schumacher et Victor Martins, se battre pour la deuxième place. Jack Doohan, le plus grand rival de Hauger au championnat, n’a pu terminer que quatrième, ce qui lui laisse déjà 31 points de retard sur le Norvégien, qui a cumulé les points de sa victoire et aussi du meilleur tour.

Hauger a souffert samedi, terminant septième de la première course du week-end et dernier du sprint remporté par Victor Martins (MP Motorsport). Mais aujourd’hui, il a été compensé par une victoire sans appel.

La course a clairement montré à quel point il est difficile de dépasser à Zandvoort. Doohan Il l’a subi, voyant comment ses options pour être champion ont disparu. Hauger il sera couronné selon toute vraisemblance à Sotchi (Russie) dans trois semaines.

GP des Pays-Bas. Course 3.

1. Dennis Hauger Prema 35’47 “901

2. Clément Novalak Trident +5 “387

3. Alexandre Smolyar ART +6 “961

4. Trident Jack Doohan +7 “184

5. Caio Collet MP +8 “705

6. Logan Sergent Charouz +12 “016

7. Jak Crawford Hitech +13 “093

8. Frederik Vesti ART +14 “007

9. Arthur Leclerc Prema +14 “643

10. Victor Martins MP +15 “805

11. Ayumu Iwasa Hitech +21 “738

12. Amaury Cordeel Campos +22 “896

13. Roman Stanek Hitech +27 “284

14. Olli Caldwell Prema +27 “331

15. Jonny Edgar Carlin +28 “350

16. Ido Cohen Carlin +29 “809

17. Lorenzo Colombo Campos +30 “437

18. Calan Williams Jenzer +36 “957

19. Filip Ugran Jenzer +39 “730

20. Jonathan Hoggard Jenzer +39 “876

21. Juan Manuel Correa ART +48 “318

22. Kaylen Frédéric Carlin +48 “500

23. Chasseur Yeany Charouz +49 “085

24. Zdenek Chovanec Charouz +50 “627

25. Laszlo Toth Campos +52 “757

26. Rafael Villagomez HWA +53 “010

27. Oliver Rasmussen HWA +58 “074

28. Matteo Nannini HWA + 1’28 “810

RET. Député Tijmen van der Helm –

RET. David Schumacher Trident –

Voici comment se déroule le championnat :

Dennis Hauger (NOR) 193 points Jack Doohan (AUS) 150 Clement Novalak (FRA) 122