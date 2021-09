Hauger remporte le titre de Formule 3 alors que Sargeant remporte la première course de Sotchi · .

in

Dennis Hauger a scellé le titre F3 2021 de manière inattendue, le remportant vendredi après l’avance de la course d’ouverture à Sotchi.

Logan Sargeant a remporté la première course du week-end qui devait initialement avoir lieu tôt samedi. Le changement de date, annoncé plus tôt dans la journée, a été provoqué par les inquiétudes concernant les fortes pluies prévues demain.

Red Bull a immédiatement annoncé que Hauger passerait en Formule 2 l’année prochaine. Il a relevé le défi de son compatriote junior de Red Bull, Jack Doohan, qui est entré dans la course avec 39 points de retard sur son rival après avoir remporté la pole position pour l’épreuve principale de dimanche.

Victor Martins a pris la pole de la première course sur la grille partiellement inversée, s’étant qualifié 12e, avec Sargeant à ses côtés. Hauger, quatrième, a partagé la deuxième ligne avec Jak Crawford.

Doohan a écrasé un trottoir au premier tour. En prenant les quatre points pour la pole de la course, Doohan a commencé la course d’ouverture 12e. Un mauvais départ et un trébuchement sur le trottoir au virage deux l’ont vu abandonner l’ordre, éliminant ses espoirs de rattraper Hauger.

Sargeant a pris l’avantage au virage trois sur Martins, qui a eu du mal à rester près de lui par la suite. Après l’activation du DRS au quatrième tour, Hauger est passé à la troisième place, obtenant un énorme remorquage dans le virage 13 pour dépasser Crawford et réaliser le tour le plus rapide de la course jusqu’à présent.

Hauger a été en mesure de réaliser le meilleur tour après tour le plus rapide, se rapprochant de Martins jusqu’à ce qu’il soit capable de faire un dépassement DRS en toute sécurité au 11e tour. Le pilote Prema ne prenait aucun risque inutile, mais avoir une main sur le trophée semblait avoir été doué. lui une confiance et un rythme que les autres pilotes ne pouvaient pas trouver.

Le moteur de Tijmen van der Helm est tombé en panne de manière spectaculaire dans un panache de flammes et de fumée au 14e tour, provoquant une brève période de Virtual Safety Car. Sa voiture a été rapidement récupérée et la course a repris au 16e tour, Collet se battant toujours contre Martins pour la troisième place.

La deuxième place a assuré le titre à HaugerAu 17e tour, Doohan était coincé au 15e rang, tandis que la deuxième place de Hauger lui assurerait plus que le titre et que le championnat devenait le sien à perdre. Deux tours plus tard, Novalak dépassait Collet pour la quatrième place, ce qui soulageait Martins.

Sargeant, en tête, n’a pas eu des derniers tours aussi faciles, harcelé par Hauger jusqu’au drapeau à damier. Le pilote Prema n’a pas pu remporter la victoire, mais la deuxième place signifiait que les espoirs de Doohan de le garder du titre étaient terminés.

Alors que Hauger a scellé le championnat avec 205 points, la lutte pour la deuxième place peut encore se poursuivre tout au long du week-end avec Frederik Vesti, Martins et Novalak tous à portée de Doohan sur 154.

Le consultant en sport automobile Red Bull, le Dr Helmut Marko, a félicité Hauger pour son succès. “Il a connu une excellente saison 2021 en F3”, a déclaré Marko. «Une erreur au début, mais sinon, il a été exceptionnel. Il a montré de grandes capacités, il a la vitesse en lui et il va vraiment dans la bonne direction. »

« Il conduira pour nous en Formule 2 en 2022 et il n’y a qu’un pas à faire après ça. Cela l’oblige à continuer de s’améliorer de la même manière qu’il l’a fait cette saison. Il n’est pas encore là.

Résultats de la première course de Formule 3 Russie

