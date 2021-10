‘Haunted Chocolatier’ est une simulation de bonbons du créateur de ‘Stardew Valley’

Si vous avez passé d’innombrables heures à récolter des navets à Stardew Valley, alors le simulateur de magasin de bonbons Haunted Chocolatier devrait être sur votre radar.

Le créateur de Stardew Valley, Eric « ConcernedApe » Barone, a annoncé jeudi Haunted Chocolatier après de nombreuses années de secret sur son prochain match. Eh bien, maintenant nous savons! C’est un simulateur incroyablement adorable sur la fabrication du chocolat et sa vente aux masses. De plus, vous vivez dans un château hanté pour une raison quelconque. Exactement ce que vous attendez de Barone, pour être honnête. Il semble également y avoir des éléments sociaux et de combat, même si rien ne crie «chocolat» comme chasser des animaux dans une forêt ! Snark mis à part, ça a l’air génial.

Découvrez ci-dessous une première vidéo de gameplay de Haunted Chocolatier.

Vidéo du début du gameplay de Haunted Chocolatier: pic.twitter.com/dYws8GgsKB – ConcernedApe (@ConcernedApe) 21 octobre 2021

Barone n’a pas encore publié de détails concrets sur Haunted Chocolatier, bien que cela ressemble à une suite spirituelle de Stardew Valley. Ce qui est suffisant pour rendre les passionnés indépendants, compte tenu de la popularité de ce jeu, même cinq ans après sa sortie.

Barone a également publié des captures d’écran de Haunted Chocolatier que vous pouvez consulter ci-dessous.

quelques captures d’écran pic.twitter.com/pJXurwwGXM – ConcernedApe (@ConcernedApe) 21 octobre 2021

Haunted Chocolatier est probablement déjà en passe de devenir le jeu indépendant le plus attendu de ces dernières années. Oui, encore plus que Choo-Choo Charles.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

