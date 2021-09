Haunting Of Hill House de Netflix prend vie lors des nuits d’horreur d’Halloween, voici comment

Après avoir pris congé l’année dernière, Halloween Horror Nights est de retour aux studios Universal à Hollywood, en Californie et à Orlando, en Floride. Cette année, une liste de films et d’émissions de télévision massives est adaptée à des attractions hantées, notamment The Exorcist, The Forever Purge, The Texas Chainsaw Massacre et The Walking Dead.

À Universal Studios Hollywood, cependant, il n’y a peut-être pas de labyrinthe plus attendu que The Haunting of Hill House de Netflix. Basée sur la première saison de la série d’anthologies 2018 de Mike Flanagan, l’attraction hantée de Hill House donne vie à l’immense manoir et envoie des invités à travers celui-ci pour rencontrer des esprits emblématiques, des scènes terrifiantes et certaines des horreurs les plus déchirantes de la mémoire récente.

Avant l’ouverture de Halloween Horror Nights à Universal Studios Hollywood, nous avons eu la chance de visiter les coulisses du labyrinthe, tout en discutant avec le directeur créatif du parc, John Murdy, du travail qui y a été consacré. Pour un avant-goût de ce à quoi s’attendre lorsque Hill House ouvrira ses portes, jetez un œil ci-dessous.

Halloween Horror Nights ouvre le jeudi 9 septembre et se déroulera certaines nuits jusqu’au dimanche 31 octobre.