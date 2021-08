Haunting Of Hill House et 8 autres grandes émissions de télévision et films de Mike Flanagan (et comment les regarder)

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Peu importe à quel point votre tueur est vicieux, à quel point vos apparitions fantomatiques sont vengeresses ou combien de litres de sang vous versez sur l’écran car, dans la plupart des cas, les films d’horreur vivent ou meurent par la force de leurs histoires. Mike Flanagan, le créateur de The Haunting of Hill House et Midnight Mass, qui est sa prochaine série télévisée Netflix 2021 qui devrait être diffusée en septembre.

En prévision de ce nouveau thriller et en l’honneur de l’une des carrières les plus impressionnantes du genre horreur de mémoire récente, voici un retour sur les meilleurs films de Mike Flanagan (et émissions de télévision, bien sûr) que vous pouvez regarder en streaming, VOD , ou une vidéo personnelle si vous préférez, à commencer par l’un de ses titres les plus populaires et les plus acclamés à ce jour.