Haunting Of Hill House et le créateur de Bly Manor de Netflix apportent la terreur à l’église dans la première bande-annonce de la messe de minuit

Plutôt que de replonger dans un autre chapitre de son anthologie Haunting, l’écrivain et réalisateur Mike Flanagan a choisi d’aborder un autre genre de conte d’horreur pour sa prochaine série Netflix, Midnight Mass. Les nouvelles sur le projet sont restées assez limitées tout au long de sa production, bien que nous l’ayons fait apprenez très tôt que le casting sera composé de stars de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, tout en apportant du sang neuf comme le vétérinaire de Friday Night Lights Zach Gilford et l’ancien de Legion Hamish Linklater. Maintenant, nous avons notre premier grand aperçu des horreurs qui nous attendent avec la première bande-annonce de Midnight Mass, vue ci-dessus.