Haus Labs de Lady Gaga s’associe à Klarna pour ouvrir Content Studio

Lady Gaga est connue depuis longtemps pour fournir un contenu de pointe – il n’est donc pas surprenant que l’artiste, actrice et entrepreneur à succès élargisse son influence en ouvrant un espace créatif à Los Angeles. Le Studio by Klarna x Haus Labs est un partenariat entre la marque de cosmétiques de l’artiste, Haus Labs, et la société suédoise de technologie financière Klarna.

Initialement construit comme un studio de contenu pour Haus Labs, cet espace ultramoderne comprend une scène sonore, un «Klarna Smooth Lounge» interactif et une salle glamour pour la coiffure et le maquillage. Désormais, Klarna x Haus Labs s’étendra pour fonctionner comme un incubateur pour les créateurs émergents, avec des mentorats disponibles tous les six mois. Au départ, le programme travaillera avec trois créatifs en herbe, dont le maquilleur Tavaris Jefferson et l’influenceuse mode / lifestyle Haya Abid. Pour aider les mentorés à élargir davantage leur travail, Klarna offrira également une subvention de 10 000 $.

«Alors que nous continuons à grandir en tant que marque, nous avons estimé qu’il était important de créer un espace d’amour et de liberté dans lequel les gens de notre communauté pourraient venir et se sentir libres de créer sans règles», a déclaré Gaga, qui a lancé le végétalien et la cruauté. ligne de cosmétiques gratuits en 2019. «Nous voulons élever les créateurs de notre communauté alors qu’ils continuent à perfectionner leur artisanat et leur donner les outils dont ils ont besoin pour le faire.»

Le PDG de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, a ajouté: «Klarna a toujours cherché à remettre en question le statu quo et à placer la créativité au cœur de tout ce que nous faisons en tant que marque et entreprise. Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec Haus pour créer un espace qui incarne à la fois la vision et l’engagement de nos marques en matière de créativité, et de fournir une plate-forme aux créateurs innovants et repoussant les limites pour élever leur travail artistique et leurs activités créatives.

Siemiatkowski a poursuivi: «L’expression créative a été importante pour beaucoup au cours de la dernière année, et plus que jamais, il est important d’amplifier ces voix. C’est quelque chose que Haus et Klarna ont reconnu, ce qui nous a rendus encore plus passionnés par la recherche de nouvelles façons significatives de soutenir la communauté créative.

Lady Gaga, qui a récemment remporté un Grammy pour «Pluie sur moi» avec Ariana Grande, est actuellement en nomination pour un GLADD Award for Outstanding Musical Artist. Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie virtuelle le 8 avril.

