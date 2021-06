Hauser & Wirth Los Angeles s’étend à West Hollywood .

Des rumeurs circulent selon lesquelles Hauser & Wirth quitte son emplacement du centre-ville de LA Arts District pour un nouvel espace à West Hollywood.

La galerie d’art contemporain a déclaré mardi qu’elle ne quitterait pas son emplacement East 3rd Street. Il est cependant en pleine expansion, ouvrant un deuxième emplacement en Californie du Sud à West Hollywood.

La galerie loue une ancienne salle d’exposition de voitures anciennes au 8980 Santa Monica Blvd., à quelques pâtés de maisons à l’ouest du boulevard San Vicente. La propriété abritera 5 000 pieds carrés d’espace d’exposition public, environ un quart de l’espace d’exposition du centre-ville de Hauser & Wirth. Le site WeHo comportera des sièges à l’intérieur et sur le trottoir pour un restaurant dont le chef n’a pas encore été finalisé. La galerie a pour objectif d’ouvrir à l’automne 2022.

« Depuis le début, nous avons toujours pensé à LA comme une ville où nous aimerions avoir plus d’un emplacement », a déclaré le président de Hauser & Wirth, Marc Payot, dans une interview. «Nous nous attendons vraiment à ce que LA revienne à sa pleine floraison après la pandémie, et c’est vraiment la prochaine étape pour nous. C’est avant tout un engagement envers LA”

Payot a qualifié Los Angeles de «capitale mondiale de l’imagination, de la réinvention et des nouvelles formes d’expression culturelle» et a noté que Hauser & Wirth représente déjà 14 artistes locaux et domaines d’artistes. Le nouvel espace, a-t-il déclaré, n’est pas destiné à compléter l’emplacement du centre-ville, mais à le compléter. Si LA est une ville de communautés individualisées, a-t-il déclaré, le nouvel espace offrira une maison distincte à Westside pour les artistes Hauser & Wirth, dont Paul McCarthy, Mark Bradford, Larry Bell, Diana Thater, Henry Taylor et Charles Gaines, ainsi que feu Mike Kelley et Luchita Hurtado.

«Au cours des nombreuses années où nous avons travaillé en étroite collaboration avec des artistes, des conservateurs, des collectionneurs et de nombreux collègues à Los Angeles, nous en sommes venus à apprécier le fonctionnement de la ville en tant que collection de communautés uniques, chacune apportant sa propre contribution à une énergie et un caractère renommés de l’ensemble », a déclaré Payot. « Ainsi, tout comme notre emplacement du quartier des arts du centre-ville de 5 ans, avec ses grandes structures de moulin historiques, sert de destination artistique très spéciale qui rappelle son lieu, notre nouvel emplacement de West Hollywood exprimera l’atmosphère vibrante de cette partie de LA.

L’intérieur du nouveau site de Hauser & Wirth West Hollywood.

(Elon Schoenholz Photographie/Hauser & Wirth)

Il n’est pas rare que Hauser & Wirth – qui a des avant-postes à Londres, Monaco et Hong Kong, entre autres – ait plusieurs emplacements dans la même ville. Il dispose de trois espaces à Zurich, avec un quatrième en préparation, et deux espaces à New York, ainsi qu’un à proximité de Southampton.

Annabelle Selldorf de Selldorf Architects concevra le nouvel espace de West Hollywood de 10 800 pieds carrés, un bâtiment de style néo-colonial espagnol des années 1930 doté de grandes fenêtres donnant sur la rue. Selldorf a également conçu le complexe du quartier des arts de Hauser & Wirth, qui a ouvert ses portes en 2016 dans un moulin à farine rénové du XIXe siècle.

« Cette opportunité nous a été présentée », a déclaré Payot à propos du nouvel emplacement, « et c’est un espace qui nous offre de grandes possibilités de mélanger l’hospitalité et la galerie, qui a fait ses preuves dans l’espace du centre-ville. Nous sommes plus que ravis de continuer ici ce que nous avons commencé au centre-ville.

