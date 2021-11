Hausse de 300 % des prêts de microfinance en valeur décaissée au cours du trimestre d’avril à juin par rapport à l’année précédente : rapport

Il y a eu une croissance de 209% du nombre de prêts décaissés, passant de 23 lakh au trimestre d’avril à juin de l’année dernière à 71 lakh de prêts au trimestre de juin de cette année. (Image: Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : Malgré la deuxième vague de Covid, l’industrie de la microfinance (IMF) a déboursé 25 808 crores de roupies au cours du trimestre d’avril à juin 2021, soit une augmentation de 300% par rapport aux prêts de Rs 6 460 crore déboursés au cours de la période de l’année qui a suivi la première vague de Covid. Cependant, les décaissements en juin 2021 avaient diminué de 72% par rapport aux prêts crore de Rs 94 001 décaissés au cours du trimestre se terminant en mars 2021, selon un rapport trimestriel intitulé Microfinance Pulse par SIDBI et Equifax India pour le trimestre se terminant en juin. En termes de volume, alors qu’il y a eu une croissance de 209 % du nombre de prêts décaissés de 23 lakh au cours du trimestre d’avril à juin de l’année dernière par rapport aux prêts de 71 lakh au trimestre de juin de cette année, le taux de croissance s’est contracté de 70 pour cent. cent de 2,38 crore prêts au trimestre de janvier-mars de cette année.

« Par rapport aux niveaux de 2019, le décaissement n’a pas encore été pleinement intensifié, mais par rapport à l’année dernière, le secteur a déjà accéléré le rythme. Alors que le trimestre avril-juin de l’année dernière a été impacté en raison de Covid, cette année, le trimestre de juin a connu une amélioration significative. Cependant, par rapport au trimestre de septembre de l’année dernière, la croissance que nous constatons est d’environ 80 à 90 % pour le trimestre de septembre de cette année », a déclaré à Financial Express Online P. Satish, directeur exécutif de l’IMF indienne Sa-Dhan.

Au cours de la période de Covid, le secteur des IMF avait réussi à tenir bon avec une croissance stable d’une année sur l’autre du portefeuille en cours, passant de Rs 224 204 crore au cours du trimestre de juin 2020 à Rs 222 060 crore en juin avec une baisse de 11% par rapport à Rs 249 277 crore en portefeuille en cours au trimestre de mars 2021. Les banques et les sociétés financières non bancaires (NBFC) avaient contribué à plus de 75 pour cent à l’encours du portefeuille.

«Il n’y a eu aucune collecte en avril en raison du verrouillage de l’année dernière, tandis qu’en mai, certaines collectes ont eu lieu et, par conséquent, l’encours du portefeuille était presque stagnant. Cette année, le décaissement était presque nul après la deuxième vague, mais la collecte était toujours nominale car il n’y avait pas eu de verrouillage complet. Il y a donc une baisse du portefeuille en cours », a déclaré Vivek Tiwari, fondateur et PDG de Satya MicroCapital à Financial Express Online.

Le décaissement avait chuté pour le NBFC-MFI Satya MicroCapital à un montant nominal de Rs 5-6 crore en juin de l’année dernière en raison de Covid, d’environ Rs 75 crore décaissements en juin 2019. Cependant, « en juin, nous avons à nouveau décaissé environ Rs 75-80 crores. Le secteur devrait croître d’au moins 25 à 30 % cet exercice par rapport à l’exercice précédent », a ajouté Tiwari.

D’autre part, les impayés de 1 à 179 jours pour le secteur des IMF ont bondi à 31,44% au trimestre de juin de cette année, contre 13,59 % en mars 2021 et 3,19 % au trimestre de juin de l’année dernière. La part la plus élevée était de 1,29 jours de retard de près de 15 pour cent, suivis de 10 pour cent de 30-59 jours de retard. En fait, à l’exception de la tranche de défaut de paiement de 90 à 179 jours, toutes les tranches de délinquance ont augmenté en juin 2021 par rapport à mars 2021.

« Selon nos données, pour le trimestre de septembre également, il y a une croissance stable par rapport au 30 septembre de l’année dernière. La délinquance s’était améliorée depuis le trimestre de juin alors qu’en comparaison à l’année dernière, elle est légèrement plus élevée car le moratoire était là l’année dernière. Cependant, par rapport au premier trimestre de cet exercice, les niveaux de risque du portefeuille au deuxième trimestre ont baissé », a ajouté Satish.

