Hausse de la demande intérieure : les exportations augmentent de 50 % en juillet, les importations augmentent de 63 %

De même, les importations de base ont augmenté de 45% en glissement annuel et légèrement par rapport au niveau observé en juillet 2019. Les prix du pétrole brut Brent ont bondi de 74% en juillet par rapport à l’année précédente.

Les exportations de marchandises ont bondi de 50 % en juillet par rapport à l’année précédente et de 35 % par rapport au niveau d’avant la pandémie (juillet 2019), alors que les commandes des principaux marchés occidentaux ont afflué et que les prix mondiaux des matières premières sont restés élevés. Les importations ont également augmenté de 63% par rapport à l’année précédente et de 15% par rapport au même mois en 2019, reflétant une augmentation progressive de la demande intérieure, ont montré les données provisoires publiées vendredi par le ministère du Commerce.

Avec cela, les exportations ont dépassé le niveau d’avant la pandémie (mêmes mois en 2019) pendant cinq mois consécutifs, suggérant une reprise de la demande extérieure après une chute induite par Covid lors de l’exercice précédent.

En juillet, les exportations s’élevaient à 35,4 milliards de dollars, tandis que les importations s’élevaient à 46,4 milliards de dollars. Grâce à des importations élevées, le déficit commercial a atteint un sommet de 11 milliards de dollars en trois mois.

Les expéditions sortantes au cours des quatre premiers mois de cet exercice ont atteint 130,8 milliards de dollars, enregistrant un bond de 75 % sur un an et de 22 % par rapport à la même période en 2019. La croissance impressionnante jusqu’à présent a fait naître l’espoir que le pays atteindra l’ambitieuse exportation. objectif de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22. Déjà, près de 33 % de l’objectif annuel a été atteint au cours des quatre premiers mois. Lors du dernier exercice, le pays pourrait expédier des marchandises d’une valeur de seulement 291 milliards de dollars en raison de l’épidémie de Covid.

Bien entendu, comme l’ont souligné les analystes, la croissance des exportations était restée modérée même avant la pandémie – les expéditions sortantes ont augmenté d’environ 9 % en 2018-19, mais ont de nouveau diminué de 5 % en 2019-2020. Ainsi, seule une hausse soutenue au cours des prochaines années aiderait l’Inde à regagner les sommets perdus.

Grâce à la hausse des prix mondiaux du pétrole brut et à la résurgence des exportations de pierres précieuses et de bijoux après le recul de l’année dernière, les exportations de base (hors pétrole et pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 28 % en juillet par rapport à l’année précédente, ce qui est inférieur à la croissance de 50 % en exportations globales de marchandises. Pourtant, compte tenu de la pandémie, la croissance reste encourageante. De plus, les exportations de base en juillet étaient de 32 % supérieures au niveau de juillet 2019.

Dans l’ensemble, les importations de biens au cours de la période d’avril à juillet se sont élevées à 172,6 milliards de dollars, en hausse de 94 % par rapport à l’année précédente, mais de seulement 1 % par rapport à la même période en 2019.

Les données ont montré que les exportations de produits pétroliers ont bondi de 231 %, les pierres précieuses et les bijoux de 131 %, les fils de coton, les tissus, les confections et les produits tissés à la main de 48 %, les produits marins de 48 %, l’électronique de 48 % et les produits d’ingénierie de 43 %.

De même, les importations de perles, pierres précieuses et semi-précieuses ont grimpé de 179 %, suivies de l’or (136 %) et du pétrole (97 %).

Selon l’économiste en chef de l’Icra Aditi Nayar, grâce à un solide excédent commercial des services en juin 2021, en plus du déficit du commerce des marchandises comprimé par le verrouillage de l’État, le compte courant pourrait afficher un excédent de 2 à 3 milliards de dollars au premier trimestre. “Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que le déficit du compte courant soit limité à 20-25 milliards de dollars ou 0,7% du PIB au cours de l’exercice 22.”