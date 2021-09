Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé les plans d’une nouvelle “taxe sur la santé et les soins sociaux” alors qu’il cherche désespérément à faire face à une crise des soins sociaux qui a été ignorée par les gouvernements successifs. Des millions de Britanniques et d’employeurs devront désormais payer 1,25 % de plus en assurance nationale chaque année. Par exemple, quelqu’un qui gagne 24 100 £ par an sera obligé de payer 180 £ supplémentaires pour couvrir la hausse de NI, tandis que quelqu’un qui remportera 67 100 £ paiera 715 £ supplémentaires.

L’argent supplémentaire contribuera également à faire face à une liste d’attente toujours croissante du NHS causée par la pandémie de Covid.

Dans les semaines qui ont précédé les élections législatives cruciales de 2019, le document du manifeste conservateur promettait : « Nous n’augmenterons pas le taux de l’impôt sur le revenu, de la TVA ou de l’assurance nationale ».

M. Johnson était également confronté à une rébellion de certains de ses propres ministres conservateurs, mais il sera également préoccupé par l’énorme réaction qu’il a déjà reçue des électeurs conservateurs à la suite de son annonce.

Plusieurs ont menacé de tourner le dos à M. Johnson et aux conservateurs lors des prochaines élections générales, qui devraient avoir lieu en 2024.

Réagissant à l’histoire initiale d’Express.co.uk, une personne a fait rage: “En tant qu’électeur conservateur de longue date, je voudrais juste dire que Boris est un menteur éhonté et qu’il n’obtiendra pas mon vote la prochaine fois!”

Un deuxième lecteur fulminait : « Nous avons besoin d’un nouveau leader.

“S’il avait d’abord réglé la taxe BBC et la Chambre des Lords, j’aurais peut-être été avec lui.”

Une autre personne a déclaré: “Cela reviendra les mordre aux prochaines élections.”

“Mais une pandémie mondiale n’était dans le manifeste de personne et je pense que les gens de ce pays le comprennent dans leurs os et ils peuvent voir les énormes mesures que ce gouvernement et le Trésor ont prises.

“Après toutes les mesures extraordinaires qui ont été prises pour protéger des vies et des moyens de subsistance au cours des 18 derniers mois, c’est l’approche juste, raisonnable et juste.”

De plus, un nouveau plafond de 86 000 £ sur les coûts des soins à vie entrera en vigueur à partir d’octobre 2023, ce qui protégera les gens de la « peur catastrophique de tout perdre ».

Le gouvernement conservateur a promis de prendre en charge tous les coûts des soins pour ceux dont les actifs sont inférieurs à 20 000 £ et de payer les frais de soins pour ceux dont les actifs se situent entre 20 000 et 100 000 £.

Sir Keir Starmer a également lancé une attaque fulgurante contre les plans conservateurs et a déclaré aux ministres à la Chambre des communes : « Il s’agit d’une taxe qui rompt la promesse faite par le Premier ministre lors des dernières élections, une promesse qu’ils ont tous faite lors des dernières élections, chaque un seul d’entre eux.

“Une augmentation d’impôts sur les jeunes, les employés de supermarchés et les infirmières, une augmentation d’impôts qui signifie qu’un propriétaire louant des dizaines de propriétés ne paiera pas un centime de plus mais les locataires travaillant à temps plein le feraient, une augmentation d’impôts qui impose un autre fardeau pour affaires alors qu’ils essaient de se remettre sur pied.

“Lisez mes lèvres : les conservateurs ne pourront plus jamais prétendre être le parti des faibles impôts.”