Hausse de la taxe sur les cigarettes : « Les pauvres seront les plus durement touchés » Sunak sous pression sur le budget | Politique | Nouvelles

La chancelière a annoncé une augmentation de 88p à environ 13,60 £ pour la cigarette la plus chère, punissant ainsi les fumeurs. Mais les organismes fumeurs ont prévenu que ce seront les plus pauvres de la société qui seront touchés par la hausse des impôts.

À propos du marché du tabac, HM Revenue & Customs déclare : « Le marché du tabac illicite au Royaume-Uni a considérablement changé depuis 2000.

« Historiquement, il était composé de véritables marques britanniques de tabac de contrebande en provenance de pays de l’UE à bas prix.

« Actuellement, il s’agit bien plus d’un mélange de marques de cigarettes britanniques et non britanniques authentiques, de tabac à rouler, de contrefaçons et, de plus en plus, de blancs illicites. »

Simon Clark, directeur de Forest – un groupe de fumeurs – a déclaré qu’il devenait ennuyeux que les fumeurs se concentrent chaque année sur le budget.

M. Clark a déclaré à MailOnline: «Les fumeurs en ont assez d’être ciblés chaque année avec des augmentations supérieures à l’inflation des taxes sur le tabac.

« La majorité des fumeurs viennent de milieux défavorisés.

«Beaucoup ont souffert financièrement de la pandémie et ne devraient pas avoir à faire face à une nouvelle augmentation du coût du tabac à un moment où ils peuvent le moins se le permettre.»

Il a poursuivi: « L’augmentation des taux de taxe sur le tabac encouragera inévitablement le commerce illicite qui nuit aux détaillants légitimes et expose les consommateurs à un risque encore plus grand face au tabac non réglementé et contrefait. »

LIRE LA SUITE: Le Premier ministre français supplie l’UE de soutenir la guerre de la pêche contre le Royaume-Uni

Les rolos congelés ont écrit : « D’un paquet de cigarettes, plus de 80 % vont au gouvernement.

« Imaginez si tout le reste était taxé si fortement.

« Donc, les fumeurs ne sont pas un fardeau pour le NHS, ils font une énorme partie du financement. »

Ils ont poursuivi: « Les fumeurs paient une taxe si élevée sur les cigarettes qu’ils devraient avoir leur propre suite s’ils ont besoin d’un traitement hospitalier. »

DashDotDash a écrit : « Les fumeurs devraient être félicités.

« S’ils ne fumaient pas et ne payaient pas la taxe sur les cigarettes, cela devrait venir de quelque part… c’est-à-dire des non-fumeurs. »

CHiPs a écrit : « Personne n’est battu par quelqu’un qui fume.

« Pourtant, le prix de l’alcool baisse.

«Combien les ivrognes coûtent au NHS chaque année?

« N’oubliez pas les décès liés à l’alcool au volant. »