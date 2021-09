Hausse de l’assurance nationale : les retraités doivent-ils payer aussi ? – SONDAGE | Royaume-Uni | Nouvelles

Assurance nationale : Laura Kuenssberg met en garde Boris Johnson

Une analyse de l’Institute for Government prévoit que « réparer » les services sociaux pourrait coûter 10 milliards de livres sterling par an. Une augmentation de 1% des cotisations à l’assurance nationale permettrait de lever environ 10 milliards de livres sterling, mais un financement supplémentaire est nécessaire pour faire face aux listes d’attente causées par Covid.

———————-

Le Premier ministre Boris Johnson, le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Sajid Javid ont accepté d’augmenter l’assurance nationale d’environ 1,25%, mais des rapports indiquent que leurs responsables marchandent sur les derniers détails de la manière dont les 10 milliards de livres sterling par an devraient être dépensés.

L’argent collecté au cours des trois premières années devrait financer le NHS pour continuer à éliminer les arriérés et autres répliques de la pandémie avant d’être transféré pour payer les soins sociaux.

Rishi Sunak veut un engagement ferme à ce que les revenus de la hausse des impôts soient utilisés pour payer les soins sociaux, craignant qu’ils ne continuent d’être engloutis par le NHS.

Une source a déclaré au Times: “L’argent du NHS pour faire face aux listes d’attente diminuera, tandis que les coûts des soins sociaux seront bas au début, puis augmenteront.”

Boris Johnson annoncera également un nouveau plafond sur le montant facturé aux personnes pour les soins sociaux au cours de leur vie, à environ 60 000 £ à 80 000 £.

Actuellement, seuls ceux qui n’ont pas d’actifs d’une valeur supérieure à 23 250 £ bénéficient d’une aide sociale gratuite.

Un lecteur d’Express a déclaré avoir vu les économies de leur famille “s’engloutir à 5 000 £ par mois pour les soins de la démence”.

Mais la nouvelle réforme espère changer cela pour alléger le fardeau financier des familles qui paient pour les soins de leurs proches.

Avec une population vieillissante et croissante, le Royaume-Uni doit trouver comment financer le système de protection sociale. (Image : .)

Le Premier ministre rompra l’engagement pris dans son manifeste de 2019 de ne pas augmenter l’assurance nationale, ce qui a provoqué la colère des membres du public, dont beaucoup lui ont prêté leur vote sur la base de cette promesse.

Lors du lancement du manifeste du Parti conservateur, il a déclaré : « Nous allons investir des millions de plus chaque semaine dans la science, dans les écoles, dans les apprentissages et dans les infrastructures, et contrôler notre dette en même temps, et que nous pouvons atteindre, et nous atteindra zéro net d’ici 2050 avec des solutions énergétiques propres.

« Nous pouvons faire toutes ces choses sans augmenter notre impôt sur le revenu, notre TVA ou nos cotisations à l’assurance nationale.

“C’est notre garantie.”

Les députés conservateurs ont exprimé leur inquiétude face au revirement de M. Johnson, mais avec un remaniement ministériel imminent et des politiciens conservateurs souhaitant conserver leurs positions, on pense que le Premier ministre ne recevra pas de fortes réactions au sein du parti.

Le chef de la Chambre des communes Jacob Rees-Mogg a cependant utilisé son segment hebdomadaire dans le Sunday Express pour publier une citation célèbre de l’ancien président George Bush senior, qui a promis « Lisez mes lèvres : pas de nouvelles taxes » lors des élections américaines de 1988.

M. Bush a par la suite rompu cet engagement et a perdu aux prochaines élections face à Bill Clinton.

Les commentateurs sociaux ont émis l’hypothèse que M. Rees-Mogg envoyait un avertissement à M. Johnson selon lequel demander aux gens à salaire moyen de financer l’aide aux personnes âgées coûterait aux conservateurs aux urnes.

La secrétaire d’État fantôme Lisa Nandy a déclaré que le Parti travailliste soutenait le “principe général” de l’augmentation des impôts pour payer le NHS et la récupération des services sociaux, mais que M. Johnson ne devrait pas faire peser le fardeau sur les familles qui sont déjà sous pression financière.

Elle a ajouté: “Son plan est qu’il va rompre sa promesse de 2019 de ne pas augmenter les cotisations d’assurance nationale et de charger l’intégralité du coût des soins sociaux sur les travailleurs des supermarchés, les chauffeurs-livreurs qui souffrent déjà de frais de garde d’enfants élevés, de frais de logement élevés et qui nous a permis de traverser la pandémie.

“Je pense que c’est une demande vraiment difficile d’un groupe de personnes qui n’ont pas bien fait sous ce gouvernement conservateur au cours des 11 dernières années.”

Il y a eu une vague de critiques exhortant le gouvernement à ne pas augmenter la taxe d’assurance nationale en tant qu’impôt ciblant spécifiquement les jeunes, et devrait plutôt examiner les impôts sur la fortune comme l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur les résidences, ou la nécessité d’empêcher l’évasion fiscale.

Un lecteur d’Express a commenté : « Un gros problème est que les riches et les travailleurs indépendants évitent de payer des impôts, tout comme ceux qui vivent des allocations. Le fardeau retombera sur les revenus moyens.

Un autre a suggéré: “Faites payer à toutes les sociétés de commerce numérique une taxe de vente de cinq pour cent et utilisez-en une partie pour financer le NHS et les soins aux adultes.”

Torsten Bell, directeur général de la Resolution Foundation, a déclaré : « Des augmentations d’impôts seront nécessaires pour fournir des soins sociaux décents, mais une augmentation de l’assurance nationale est un moyen terrible de lever les fonds nécessaires.

« C’est un impôt qui pèse de manière disproportionnée sur les travailleurs plus jeunes et moins bien payés, par rapport à une augmentation plus juste de l’impôt sur le revenu.

« Pourquoi nous ciblerions une augmentation d’impôts sur les groupes qui ont été les plus durement touchés par l’impact économique de cette pandémie tout en exemptant les personnes âgées et riches, cela me dépasse complètement. »

J’ai plus de 66 ans et nombre de mes collègues parlementaires aussi. En tant que députés, nous gagnons un très bon salaire et pourtant, en tant que retraités, nous ne payons aucune cotisation à l’assurance nationale. Il est profondément injuste que notre génération bénéficie de la politique de protection sociale des conservateurs et n’y contribue pas. – Margaret Hodge (@margarethodge) 6 septembre 2021

Actuellement, les individus ne paient pas d’assurance nationale après avoir atteint l’âge de la retraite, sauf s’ils sont indépendants.

Mais les experts ont averti que M. Johnson envisageait peut-être d’étendre également les cotisations à l’assurance nationale aux retraités actifs.

Shaun Moore, expert en planification fiscale et financière chez Quilter, a déclaré qu’augmenter l’assurance nationale pour les jeunes pendant que les personnes âgées échappent à l’accusation semblerait injuste.

Il a déclaré que la suppression de l’exemption d’assurance nationale pour les retraités « donnerait au moins l’impression que tout le monde est dans le même bateau ».

De nombreuses personnes âgées restent à l’hôpital plus longtemps que nécessaire en raison d’une pénurie de lits dans les foyers de soins (Image: .)

Un débat furieux a éclaté sur les réseaux sociaux pour savoir si les retraités devraient commencer à payer l’assurance nationale, car le Royaume-Uni a besoin que tout le monde aide à se reconstruire après Covid.

Mais de nombreux retraités soutiennent qu’ils ne devraient pas avoir à cotiser, étant donné qu’ils ont déjà passé leur vie à payer des impôts.

Simon Bye a tweeté : « L’augmentation de l’assurance nationale pour payer les soins sociaux n’est certainement pas à la hausse. Cela signifie que les bas salaires bénéficient d’une augmentation d’impôt tandis que les retraités riches ne sont pas affectés. »

John Eyres n’était pas d’accord, écrivant : « David Willets dit que les retraités devraient commencer à payer l’assurance nationale pour financer les soins sociaux. Est-ce que quelqu’un lui a dit que les pensions sont déjà imposées? Et que la plupart des retraités ont déjà payé NI pendant 45 ans ?

Un lecteur d’Express a déclaré : « Je suis un retraité de 70 ans et j’ai un travail à temps partiel pour joindre les deux bouts. Nous, les baby-boomers, avons été taxés plus lourdement pendant nos années les plus rentables.

« Je n’ai plus à payer de cotisations à l’assurance nationale. La pauvreté des retraités est bien réelle et, pour ma part, je redoute l’infirmité de la grande vieillesse si je vis jusqu’à 90 ans comme mes parents l’ont fait.

Pensez-vous que les retraités devraient payer l’assurance nationale s’ils continuent à travailler et gagnent plus que le taux imposable de 6 515 £ par an ? Faites-le nous savoir en votant dans notre sondage et en commentant cet article.