Hausse de plus de 90 % des recettes fiscales directes au premier trimestre, l’objectif annuel pourrait être dépassé

Les perceptions nettes d’impôts directs (post-remboursements) du gouvernement de l’Union ont augmenté de 92% en glissement annuel pour atteindre 2 43,408 crores de roupies au cours des trois premiers mois de l’exercice en cours, grâce à une base faible, une reprise des activités économiques, une meilleure conformité et des remboursements inférieurs. Les recettes Q1FY22 représentent 22% de l’objectif annuel de Rs 11,08 lakh crore. En fait, les perceptions nettes d’impôts directs du trimestre de juin sont supérieures de 43% à celles du T1FY20 (période pré-pandémique), indiquant que les recettes pourraient dépasser l’objectif annuel pour cet exercice. Il nécessite une croissance de 17% sur un an pour atteindre l’objectif de recettes fiscales nettes de Rs 11,08 lakh crore pour FY22. “Nous sommes optimistes (à propos des collectes plus élevées)”, a déclaré un haut responsable à FE.

Le prélèvement de péréquation (mieux connu sous le nom de taxe Google) a augmenté de 300% en glissement annuel pour atteindre 631 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 22, contre 158 crores de Rs collectés au cours du trimestre de l’année précédente. La taxe de 2 % est prélevée sur les contreparties reçues par des opérateurs de commerce électronique non-résidents tels que Google et Amazon au titre de la fourniture ou des services du commerce électronique, et est mise en œuvre à titre provisoire pour taxer les transactions nées dans une économie numérique, même alors qu’un consensus mondial sur la taxation de l’économie numérique émerge rapidement.

Le rallye boursier a plus que doublé les collectes de la taxe sur les transactions sur titres (STT) à 5 373 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 22, contre 2 568 crores de Rs collectés au cours du trimestre de l’année précédente. L’indice de référence BSE Sensex a augmenté de 6% entre le 1er avril et le 30 juin 2021. En avril-juin de l’exercice en cours, les perceptions brutes d’impôts directs (avant remboursements) s’élevaient à Rs 2 79 181 crore, en hausse de 49 % d’une année sur l’autre. an.

Les recettes brutes d’impôt direct comprennent l’impôt sur les sociétés (IS) à Rs 1 47 486 crore au premier trimestre de l’exercice 22, soit une augmentation de 48 % par rapport à Rs 99 963 crore perçu au cours de la période de l’année précédente. L’impôt brut sur le revenu des personnes physiques (IRP) à Rs 1 25 682 crore au 30 juin de l’exercice 22 était de 49 % plus élevé que Rs 84 267 crore crore collecté au cours de la période de l’année dernière. Des remboursements s’élevant à environ Rs 36 000 crore ont été émis au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Il était bien inférieur aux remboursements émis au cours de la période correspondante de l’exercice 21.