Hausse des avances nettes de l’IndusInd au troisième trimestre de 10 %

IndusInd Bank a annoncé mercredi une augmentation de 10% en glissement annuel de ses avances nettes pour le trimestre octobre-décembre à 2,28 lakh crore. Sur une base séquentielle, le portefeuille de prêts du prêteur a augmenté de 3%, selon les données provisoires communiquées par la banque. Du côté du passif, le carnet de dépôts a augmenté à un taux plus rapide de 19% sur une base annuelle pour atteindre 2,84 lakh crore à la fin décembre. Le ratio compte courant et compte d’épargne à faible coût (CASA) de la banque s’est légèrement amélioré à 42,2 % au 31 décembre contre 42,1 % à fin septembre.

« Les dépôts de détail et les dépôts des petites entreprises s’élevaient à 1 13 615 crores au 31 décembre 2021, contre 1 11 754 crores au 30 septembre 2021 », a indiqué la banque.

La hausse des avances et des dépôts est globalement conforme à l’opinion des analystes. Selon les estimations de Motilal Oswal, IndusInd Bank rapportera probablement une augmentation de 19,1% et 11% en glissement annuel de ses dépôts et avances, respectivement, pour le trimestre de décembre. La maison de courtage a déclaré que la qualité des actifs d’IndusInd Bank resterait sous surveillance en raison d’un stress accru dans les prêts de microfinance. À la fin du mois de septembre, le total des prêts de microfinance du prêteur s’élevait à 28 115 crores et représentait 13% du portefeuille global de prêts. S’adressant aux analystes lors d’une conférence post-bénéfice en octobre, le directeur général et PDG Sumant Kathpalia a affirmé que bien que la demande de crédit revienne dans l’économie rurale, la banque avait fait preuve de prudence quant à la croissance de nouveaux clients et à ne les acquérir que dans les districts les plus performants. « Nous restons vigilants pour garantir que l’efficacité de la collecte maintient une trajectoire ascendante », a-t-il déclaré.

Dans un développement distinct, les actions de Bajaj Finance ont terminé en hausse de 4,4% à 7 668,55 sur l’ESB après que le prêteur non bancaire a annoncé mardi soir une croissance saine de ses actifs sous gestion (AUM) pour le trimestre terminé en décembre et a fait des commentaires positifs sur son actif. poste de qualité. Selon son avis de bourse, les AUM sont passés à 1,81 crore lakh de 1,43 crore lakh il y a un an.

