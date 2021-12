Hausse des coûts d’emprunt pour élever davantage le mouvement mondial des rendements, macros nationales : Marzban Irani

Marzban Irani, CIO – revenu fixe, LIC Mutual Fund Asset Management

Par Manish M Suvarna

Le coût d’emprunt a augmenté après que la banque centrale a annoncé des enchères à taux variable inversé (VRRR) et interrompu les opérations G-SAP dans sa dernière politique. Il pourrait encore augmenter en raison des fluctuations des rendements américains et des préoccupations intérieures, a déclaré Marzban Irani, directeur des investissements de LIC Mutual Fund, dans une interview avec Manish M Suvarna. Extraits édités :

Comment voyez-vous la nouvelle variante du virus impacter le marché indien, en particulier les titres publics, car les prix du pétrole ont fortement chuté et les rendements du Trésor américain ont montré de brusques mouvements ?

Le sentiment principal est que l’impact économique devrait être modeste étant donné que les symptômes du virus Omicron sont légers (comme signalé jusqu’à présent) et que les vaccins devraient être efficaces. Dans l’éventualité [the variant shows severe] symptômes ou vaccins ont du mal à combattre le virus, cela peut avoir un impact négatif sur les marchés. Cependant, la probabilité que cela se produise à l’heure actuelle est mince. Au cours des deux dernières années, les économies ont démontré leur capacité à renforcer les protocoles Covid-19 et à renforcer les programmes de vaccination pour surmonter les vagues suivantes et éviter les blocages à l’échelle nationale. Il est peu probable que la nouvelle variante modifie les perspectives économiques plus larges à ce stade, bien que les banques centrales puissent attendre un peu plus de temps pour évaluer la stabilité de la croissance actuelle.

Qu’attendez-vous de la politique monétaire sur l’inflation et les prévisions de croissance compte tenu des prix bas du pétrole brut et des prix alimentaires élevés en novembre, des mesures de normalisation de la liquidité et de la hausse des taux de repo inversée ?

Dans la politique monétaire de décembre 2021, le MPC devrait paraître plus confiant quant à la croissance. Cela dit, le comité devrait être en mode attentiste [with respect to rate hikes] dans le sillage de la nouvelle variante. Les prix du pétrole ont temporairement baissé après la pression conjointe exercée par les États-Unis, l’Inde, la Chine et d’autres. Cependant, la baisse persistante des prix du pétrole semble difficile. Les chiffres de l’inflation devraient être révisés à la hausse en raison des pluies inhabituelles, de la hausse des tarifs des télécommunications, de l’inflation médicale et d’une nouvelle augmentation probable des prix du pétrole. La normalisation de la liquidité a été annoncée dans la dernière politique via VRRR et MPC pourrait annoncer de nouvelles mesures dans la politique à venir.

Pensez-vous que le coût d’emprunt à long et à court terme augmentera après la politique monétaire, dans laquelle, selon les acteurs du marché, la RBI devrait annoncer des mesures de normalisation de la liquidité ?

Les coûts d’emprunt à court et à long terme ont déjà augmenté après l’annonce du VRRR et l’arrêt du programme d’acquisition G-sec (G-SAP) dans la dernière politique. Nous pensons qu’à l’avenir, cette hausse pourrait s’accentuer davantage (si elle n’est pas soutenue) en fonction des mouvements de rendement mondiaux, des prix du pétrole et des macro-économies nationales.

Avec la vente pure et simple de titres publics sur le marché secondaire au cours des deux dernières semaines par la banque centrale, pensez-vous que la RBI essaie de normaliser les liquidités du système bancaire ?

La vente pure et simple de Rs 2 000 crore n’est pas un montant important pour interpréter les signaux et nous ne devrions pas trop y lire. Le nombre de ventes est petit par rapport aux achats OMO et GSAP.

Avant la politique monétaire, la plupart des entreprises et des banques se précipitent pour lever des fonds. Essayent-ils de verrouiller des taux plus bas en attendant une hausse du taux de prise en pension ou s’agit-il d’un exercice de collecte de fonds normal au second semestre ?

Les emprunts ressemblent à des emprunts normaux au second semestre et sont davantage portés par les banques et les IFP. La plupart des grandes entreprises sont en mode de désendettement avec des liquidités importantes et, par conséquent, remboursent leur dette à coût élevé depuis l’épidémie de pandémie. Le cycle d’investissement des entreprises n’a pas encore repris et les chiffres de la croissance du crédit aux industries (secteur des PME) restent faibles. Il devrait s’accélérer avec la concrétisation des plans d’investissement des entreprises.

