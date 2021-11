Hausse des coûts des intrants : la perte nette de Tata Motors s’accroît au deuxième trimestre

Tata Motors a affiché lundi une perte nette consolidée de Rs 4 415,47 crore au cours du trimestre juillet-septembre, plus importante que Rs 307,26 crore il y a un an, la société étant touchée par la pénurie de semi-conducteurs et la hausse des coûts des intrants. Une estimation consensuelle de Bloomberg avait fixé la perte nette de la société à 3 681 crores de roupies.

La perte consécutive du troisième trimestre pour l’entreprise, qui était également beaucoup plus élevée que les estimations de Street, était également due à des dépenses plus élevées et à une baisse des ventes de véhicules de sa branche britannique, Jaguar Land Rover (JLR).

Le total des revenus d’exploitation a augmenté sur une base consolidée pour atteindre 61 378,82 crores de Rs, soit une augmentation de 14,66 % par rapport aux 53 530 crores de Rs affichés l’année dernière.

« La pénurie de semi-conducteurs est un problème temporaire et nous ne pensons pas qu’elle ait un impact sur nos plans à long terme. Alors que les coûts des matières premières et la hausse des prix du carburant ont également eu leur impact, nous constatons une reprise des ventes de gaz naturel comprimé et de véhicules électriques », a déclaré le directeur financier du groupe PB Balaji lors d’une interaction avec des journalistes.

« Nous constatons une amélioration de l’économie et du segment des véhicules de tourisme dans le pays », a-t-il ajouté.

Sur une base autonome, Tata Motors a réduit la perte nette à 659,33 crores de Rs (contre 1 212,45 crores de Rs il y a un an), tandis que ses revenus totaux d’exploitation ont presque doublé pour atteindre 10 996,02 crores de Rs (5 594,60 crores de Rs).

La pénurie de semi-conducteurs s’est principalement reflétée dans les ventes de ses véhicules JLR. Au cours du trimestre, JLR a enregistré un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de livres avec une perte avant impôts de 302 millions de livres, tandis que les sorties de trésorerie disponibles étaient de 664 millions de livres.

Les sorties de trésorerie disponibles ont été nettement meilleures que les prévisions précédentes pour un milliard de livres sterling, reflétant « la production prioritaire de produits à marge plus élevée et le contrôle des coûts pour réduire davantage le seuil de rentabilité de la trésorerie », a déclaré Tata Motors dans un communiqué.

« La pénurie mondiale de semi-conducteurs reste un défi, mais je suis ravi de voir que les actions que nous avons mises en œuvre en réduisent l’impact. Avec une forte demande des clients et un carnet de commandes record, nous sommes bien placés pour revenir à de solides performances financières alors que l’offre de semi-conducteurs commence à s’améliorer », a déclaré Thierry Bolloré, PDG de JLR.

Les ventes en gros de JLR aux concessionnaires au cours du trimestre considéré étaient en baisse de 12,8 % en glissement annuel à 64 032 véhicules, et les ventes au détail (y compris sa coentreprise en Chine) étaient de 18,4 % à 92 710 unités.

La pénurie de semi-conducteurs reste « dynamique et difficile à prévoir », cependant, JLR s’attend à une reprise progressive à partir de la seconde moitié de l’EX22. JLR continuera également à prendre des mesures d’atténuation, a-t-il ajouté.

Les opérations de Tata Motors en Inde ont montré une amélioration significative par rapport au même trimestre il y a un an, mais les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’inflation des matières premières ont eu un impact sur les marges. L’activité Véhicules de tourisme a continué d’afficher un redressement, tandis que l’activité VE a enregistré une croissance proche du triple avec des ventes mensuelles et trimestrielles les plus élevées enregistrées respectivement de 1 078 unités et 2 704 unités.

Le scénario commercial de Tata Motors continue de s’améliorer progressivement, alors qu’il existe des « défis importants » du côté de l’offre, notamment des problèmes de semi-conducteurs et une forte inflation des matières premières.

« À l’avenir, nous nous attendons à ce que la demande de véhicules commerciaux, de tourisme et électriques reste forte, même si les inquiétudes concernant l’approvisionnement en semi-conducteurs et les coûts élevés des intrants persistent. Nous prenons des mesures définitives à court terme pour atténuer ces effets… », a déclaré Girish Wagh, directeur exécutif de Tata Motors. Avant l’annonce des résultats, les actions de Tata Motors ont clôturé en hausse de 0,40% à Rs 485,70 sur l’ESB.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.