Hausse des coûts des intrants : les entrepreneurs EPC recherchent des contrats à prix fixe avec des entreprises sidérurgiques

Préoccupés par l’augmentation du coût de la matière première, certains d’entre eux ont demandé au ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) d’envisager l’inclusion de clauses d’indexation des coûts pour les projets attribués avant l’exercice 21, a déclaré India Ratings dans un rapport.

Pour se protéger de l’incertitude des prix de l’acier, quelques acteurs de l’ingénierie et de la construction (EPC) du secteur des autoroutes ont commencé à négocier avec les majors sidérurgiques nationales des contrats annuels à prix fixe.

Selon India Ratings, les prix nationaux moyens de l’acier ont bondi de 26% en glissement annuel au cours de l’exercice 21 et de 23,5% au premier trimestre de l’exercice21. Les prix ont atteint des niveaux records de Rs 56 000/MT en mai 2021 et ont chuté à Rs 52 000/MT en juin 2021.

Le secteur EPC, qui a déjà enregistré une baisse de 10 à 12 % de ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) au cours du dernier exercice, principalement en raison de la baisse des revenus associée à l’augmentation des coûts de gestion de la main-d’œuvre et des prix des matières premières, s’inquiète de la hausse des prix de l’acier.

L’agence de notation a déclaré que les acteurs EPC avec un carnet de commandes non exécuté plus élevé avant l’exercice 21 et des notes faibles restent sensibles aux fluctuations des prix de l’acier et peuvent voir une érosion significative de leurs profils de marge, ce qui pourrait affaiblir leurs profils de crédit à court et moyen terme.

« Les acteurs de l’EPC essaient généralement d’intégrer des augmentations des prix des matières premières dans leurs offres en estimant les fluctuations sur la base des tendances passées, ce qui les rend vulnérables à toute forte hausse des prix. La récente flambée des prix de l’acier est une source de plus grande inquiétude pour les acteurs qui ont un volume important de carnets de commandes non exécutés, attribués avant l’exercice 21 », a déclaré India Ratings.

