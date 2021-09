Hausse des prix à l’exportation du basmati dans un contexte de baisse de la production

L’industrie s’attendait à ce que les prix dépassent le niveau de 1 000 dollars en raison de la taille inférieure de la récolte, a déclaré une source commerciale.

Bien que la production de riz basmati devrait chuter de 10 % cette année, la réalisation des exportations a commencé à s’améliorer depuis mai. Cependant, les exportateurs craignent des gains possibles après une forte augmentation des coûts d’expédition, malgré l’aide du gouvernement.

La baisse continue d’un mois à l’autre de la réalisation de la valeur unitaire dans les exportations de basmati a commencé à partir d’un sommet de 1 107 $/tonne en juillet 2019. Mais la réalisation des prix en mai est passée à 842 $ contre 833 $ le mois précédent et en août, elle a atteint 889 $. L’industrie s’attendait à ce que les prix dépassent le niveau de 1 000 dollars en raison de la taille inférieure de la récolte, a déclaré une source commerciale.

La baisse de la production de basmati est en grande partie due à une chute estimée à 11% à 2,3 millions de tonnes de la récolte dans l’Haryana, le plus grand État producteur de variété de riz aromatique, a déclaré un responsable du gouvernement de l’État. Bien que la superficie d’ensemencement sous basmati globale ait diminué de 3,5% à 7,9 lakh d’hectares, il y a eu une forte baisse de Pusa 1509, la variété au rendement le plus élevé, a déclaré le responsable. Les autres variétés qui ont remplacé le Pusa 1509 sont bien inférieures à son niveau de productivité de 18 à 22 quintaux/acre.

Les agriculteurs étaient tellement bouleversés par la moindre réalisation de Pusa 1 509 l’année dernière que beaucoup ont préféré le vendre au gouvernement au prix de soutien minimum (MSP) au lieu de le vendre en mandis. Cependant, les prix initiaux en mandi de la nouvelle récolte ont fait naître de l’espoir pour la variété que les agriculteurs n’éviteront peut-être pas complètement.

Selon les données d’Agmarknet, le prix moyen du Pusa 1509 était de 2 800 à 3 000 roupies par quintal ce mois-ci, tandis que le total des arrivages s’élevait à 2 627 tonnes du 1er au 26 septembre. L’année dernière, les prix du Pusa 1509 étaient de 1 800 à 2 000 Rs/quintal en septembre-octobre.

“Alors que la demande de l’Arabie saoudite peut être stable ou légèrement inférieure, l’importation en provenance d’Iran dépendra des développements géopolitiques. Comme ces deux pays achetaient auparavant près de la moitié du total des basmati expédiés hors du pays, le gouvernement doit utiliser la force géo-économique avec l’UE, le Royaume-Uni et d’autres pays d’Asie occidentale », a déclaré S Chandrasekaran, analyste en politique commerciale.

Depuis que l’Union européenne (UE) a signalé le problème du tricyclazole, l’Inde doit le régler, le plus tôt possible, a déclaré Chandrasekaran. Le Pakistan a progressivement augmenté sa part des exportations de basmati vers l’UE après que la question des pesticides est devenue une pomme de discorde majeure il y a cinq ans, a-t-il ajouté. Le Pakistan a gagné 1 87 776 tonnes sur le marché de l’UE, avec une moyenne de 170 millions de dollars par an au cours des six à sept dernières années, ont indiqué des sources commerciales.

L’UE avait réduit la limite maximale de résidus (LMR) pour le tricyclazole, un fongicide utilisé dans les cultures de riz contre la maladie de la « blaste », à 0,01 ppm, contre 1 ppm à compter du 1er janvier 2018. En raison des différentes variétés cultivées au Pakistan, son les agriculteurs n’ont pas besoin d’utiliser le tricyclazole.

Les exportations de basmati de l’Inde ont chuté de 19% à 1,2 milliard de dollars (8 975 crores de roupies) au cours de la période d’avril à juillet par rapport à l’année précédente. Il y a eu une baisse des exportations de basmati tant en termes de quantité que de réalisation en valeur unitaire. D’autre part, en raison de l’augmentation du volume (croissance de 74 %), les expéditions de riz non basmati ont bondi de 60 % à 1,9 milliard de dollars au cours de cette période.

Les commerçants estiment que la production de riz basmati dans le pays chutera de 10 % à 8,08 millions de tonnes au cours de la campagne agricole 2021-22 (juillet-juin). Ce riz aromatique est cultivé dans les plaines indo-gangétiques du Pendjab indien, de l’Haryana, du Jammu-et-Cachemire, de l’Himachal Pradesh, de l’Uttar Pradesh et de l’Uttarakhand.

Au milieu d’une augmentation des coûts d’expédition, le 10 septembre, le gouvernement a accordé un certain allégement aux exportateurs de produits agricoles spécifiés en réintroduisant le programme d’assistance au transport et à la commercialisation (TMA), avec une couverture plus large et un soutien beaucoup plus important, pendant un an jusqu’en mars 2022.

Les taux d’assistance ont été augmentés de 50 % pour les exportations par voie maritime et de 100 % pour celles par voie aérienne, tandis que les produits laitiers sont désormais également autorisés à être couverts pour l’assistance au titre de la TMA, les frais d’expédition ayant augmenté de plus de 300 % en août par rapport à l’année précédente.

