Hausse des prix au Chipotle : les burritos coûteux peuvent-ils porter l’action CMG à 1 800 $ ?

Vous feriez mieux d’aller un peu plus loin dans votre portefeuille si vous voulez du guac supplémentaire sur ce bol à burrito. Chipotle (NYSE :GCM) facture maintenant un supplément alors que l’entreprise se prépare à effectuer une mise à niveau majeure de son infrastructure. Et tandis que la hausse des prix Chipotle pourrait irriter les consommateurs au comptoir lorsqu’ils commandent, ce sont des analystes passionnants qui pensent que l’action CMG est destinée à des prix plus élevés.

Source : Northfoto / Shutterstock.com

Début mai, Chipotle a annoncé une hausse des salaires de ses employés. En conséquence, les travailleurs recevront désormais un salaire moyen de 15 $ l’heure. L’augmentation des salaires devrait entrer en vigueur d’ici la fin du mois. L’entreprise est également en train d’accueillir 20 000 nouvelles recrues.

Pour atteindre cet objectif, la franchise burrito doit augmenter ses prix. Chipotle connaît des hausses de prix d’environ 4% sur ses éléments de menu.

Le directeur financier de Chipotle, Jack Hartung, a déclaré que la décision d’augmenter les salaires, et donc les prix, est cruciale. « L’industrie va maintenant devoir faire quelque chose de similaire [to the wage increase] ou jouer une sorte de rattrapage », dit-il, ajoutant que les entreprises qui n’augmentent pas les salaires auront encore plus de mal à embaucher de nouveaux employés et à garder les employés actuels.

La hausse des prix de Chipotle est bonne pour les employés, meilleure pour les actionnaires

La hausse des prix rend les analystes très optimistes sur la chaîne du burrito. Ce matin, l’analyste de Raymond James, Brian Vaccaro, a relevé sa note pour l’action CMG à un « achat fort ». Vaccaro dit que l’augmentation permettra à la franchise de générer un bénéfice par action supérieur aux prévisions. Il dit également que l’entreprise a une forte proposition de valeur, même avec l’augmentation des salaires. Vaccaro fixe finalement l’action CMG à un prix de 1 800 $ en réponse à la nouvelle.

Vaccaro n’est pas non plus seul dans ses attitudes haussières. L’ancre de Yahoo Finance, Brian Sozzi, qualifie également les hausses de prix de bonnes pour l’action CMG. Sozzi a indiqué que plusieurs analystes augmentaient leurs objectifs de prix pour refléter des gains potentiels de plusieurs centaines de dollars. L’analyste de Piper Sandler, Nicole Miller Regan, fixe un objectif de prix aussi élevé que 2 100 $ pour l’action CMG, la qualifiant de son action la plus importante de l’année.

L’action CMG est en hausse de 2,5% aujourd’hui alors que les prévisions haussières se font sentir.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.