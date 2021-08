Hausse des prix de l’énergie au Royaume-Uni : les factures de 15 millions de foyers augmenteront d’au moins 139 £ | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Jonathan Brearley, directeur général d’Ofgem, a déclaré : « Des factures d’énergie plus élevées ne sont jamais les bienvenues et le moment et l’ampleur de cette augmentation seront particulièrement difficiles pour de nombreuses familles encore aux prises avec l’impact de la pandémie.

“Le plafonnement des prix signifie que les fournisseurs ne répercutent que les coûts légitimes de fourniture d’énergie et ne peuvent pas facturer plus que le niveau du plafonnement des prix, bien qu’ils puissent facturer moins.

« Si vous avez du mal à payer votre facture, vous pouvez contacter votre fournisseur pour accéder à l’aide disponible et, si possible, rechercher une meilleure offre.

“Je comprends qu’il s’agisse d’une nouvelle extrêmement difficile pour de nombreuses personnes, mon engagement envers les clients est qu’Ofgem continuera à faire tout son possible pour assurer leur protection cet hiver, en particulier ceux qui se trouvent dans des circonstances vulnérables.”

