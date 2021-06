Hausse des prix de l’essence et du diesel : possibilité de réduire les taxes sur les carburants automobiles de Rs 4,50/litre, selon l’Icra

Si le Centre souhaite que les recettes de ces taxes soient maintenues aux niveaux de l’exercice 21, il peut soutenir une réduction des dépenses de 4,5 Rs/litre pour l’essence et le diesel, a estimé l’Icra.

Avec l’augmentation de la demande d’essence et de diesel, le Centre peut réduire les taxes sur les carburants automobiles de 4,5 Rs/litre tout en conservant intactes ses recettes provenant de ces sources aux niveaux enregistrés au cours de l’exercice 21, ont déclaré les analystes de l’Icra. Malgré la baisse de la demande d’essence et de diesel de 10,6% par an au cours de l’exercice 21, les revenus du Centre provenant des taxes sur les carburants automobiles ont augmenté de 55% en glissement annuel pour atteindre 3,5 lakh crore au cours de l’exercice précédent, car en mars et mai 2020, la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles ont été augmentés cumulativement de Rs 13/litre sur l’essence et de Rs 16/litre sur le diesel.

Compte tenu de la base basse de l’exercice 21, l’Icra estime que la demande d’essence au cours de l’exercice en cours augmentera d’environ 14% en glissement annuel, tandis que celle de diesel d’environ 10%. Si les taxes restent inchangées, une demande plus élevée devrait augmenter les revenus globaux générés par les arrêts de carburant automobile d’environ 13% au cours de l’exercice 22, a déclaré l’agence de notation. Si le Centre souhaite que les recettes de ces taxes soient maintenues aux niveaux de l’exercice 21, il peut soutenir une réduction des dépenses de 4,5 Rs/litre pour l’essence et le diesel, a estimé l’Icra.

“Une consommation plus élevée de carburants devrait soutenir une augmentation des impôts indirects qui leur sont prélevés, offrant une fenêtre pour un renversement partiel des hausses de taxes imposées l’année dernière”, a déclaré l’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar, ajoutant qu'”une telle réduction des taxes les taux offriraient un certain soulagement aux budgets des ménages et atténueraient les pressions inflationnistes liées à la hausse des prix mondiaux du brut ».

Vendredi, le prix de l’essence à Delhi était à un niveau record de 97,76 Rs, augmentant de 4,55 Rs le litre depuis le même jour il y a un mois, alors que les sociétés de commercialisation du pétrole gérées par l’État augmentaient progressivement le prix de base des produits dans un contexte de hausse internationale. Prix ​​du pétrole. Le prix de base comprend 39% des tarifs de détail de l’essence à Delhi, tandis que la TVA de l’État représente 23% et les accises centrales représentent 34% du prix final du carburant payé par le consommateur final. Les frais de transport et la commission du concessionnaire compensent le reste du prix.

