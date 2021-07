Hausse des prix de l’essence, hausse des prix du diesel, hausse des prix de la PNG, hausse des prix du CNG dernières nouvelles: Rahul Gandhi claque le gouvernement Modi

Rahul Gandhi a continuellement ciblé le gouvernement Modi sur la hausse des prix de l’essence et du diesel.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a dénoncé aujourd’hui le gouvernement Modi à propos de la hausse des prix du carburant. Alors que les prix de l’essence et du diesel continuent de monter en flèche à travers le pays, Rahul Gandhi a déclaré que le « acche din (bons jours) » fait des ravages dans le pays tandis que le Premier ministre ne rend compte qu’à ses amis et non au peuple du pays . Rahul Gandhi a continuellement ciblé le gouvernement Modi sur la hausse des prix de l’essence et du diesel. Aujourd’hui, il a acculé le gouvernement à propos d’une augmentation des prix du PNG et du GNC.

« L’inflation continue de croître. « Acche din » fait des ravages dans le pays. PM ne rend compte qu’à ses amis ! a posté Rahul Gandhi en hindi sur son compte Twitter avec #PNG et #CNGPriceHike.

का विकास जारी,

‘अच्छे दिन’ पे भारी,

PM की बस मित्रों को जवाबदारी!#PNG #CNGPriceHike – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 9 juillet 2021

Auparavant, le député de Wayanad avait déclaré que le gouvernement Modi ne fonctionnait que sur la collecte des impôts. “Aapki gaadi chahe essence pe chalati ho ya diesel pe, Modi sarkar tax wasooli pe chalati hai (que votre véhicule fonctionne à l’essence ou au diesel, le gouvernement Modi fonctionne grâce à la collecte des impôts)”, avait-il déclaré.

चाहे पेट्रोल चलती हो या डीज़ल पे, सरकार टैक्स वसूली पे चलती है!#TaxExtorsion pic.twitter.com/dnQu5m7D6T – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 7 juillet 2021

Le parti du Congrès a également organisé des manifestations dans plusieurs États contre la hausse des prix du carburant. Hier, des chefs de parti du Maharashtra, de Goa, de l’Odisha, du Karnataka et du Rajasthan, entre autres États, sont descendus dans la rue “contre le pillage anti-populaire du gouvernement Modi”. “Le gouvernement Modi doit arrêter cette extorsion, dès maintenant”, a déclaré le Congrès.

Notamment, les prix du pétrole ont déjà franchi la barre des 100 Rs dans la capitale nationale et dans de nombreuses autres villes. Il se vend à Rs 100,56 à Delhi tandis que les prix du diesel ont grimpé à Rs 89,62 le litre.

Les prix du gaz naturel comprimé (GNC) dans la capitale nationale ont été révisés à 44,30 Rs par kg contre 43,40 Rs par kg à compter du 8 juillet. Les prix du gaz naturel sous canalisation (PNG) ont été augmentés à 29,66 Rs par SCM.

