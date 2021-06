Hausse des prix de l’essence: Rahul Gandhi dit que le BJP pille l’Inde, le Premier ministre a peur de tout

in

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a critiqué le gouvernement BJP au pouvoir en disant que le parti pillait l’Inde. Dans un tweet aujourd’hui, Rahul Gandhi a déclaré que le PIB du pays s’effondrait, que le chômage montait en flèche et que les prix du carburant montaient en flèche dans le pays. « Le PIB s’effondre, le chômage monte en flèche, les prix des carburants montent en flèche. De combien d’autres manières est #BJPLootingIndia ? » dit Rahul Gandhi.

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde s’est contracté de 7,3 % en 2020-2021. Selon les données du gouvernement, le PIB pour le trimestre janvier-mars 2021 n’a augmenté que de 1,6%. En revanche, les prix de l’essence avoisinent les 100 Rs le litre ou l’ont déjà dépassé dans de nombreuses villes. Cela arrive à un moment où de nombreuses personnes ont perdu leur emploi à cause de COVID-19 qui induit des blocages.

Le PIB s’effondre,

Le chômage monte en flèche,

Les prix du carburant montent en flèche. De combien d’autres manières est #BJPLootingIndia ? – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 11 juin 2021

Dans son tweet du 7 juin, Rahul Gandhi avait qualifié les taxes sur l’essence de pandémie. « Le processus de déverrouillage a commencé dans de nombreux États. En payant la facture à la pompe à essence, vous verrez l’évolution de l’inflation faite par le gouvernement Modi. Les vagues de la pandémie de la collecte des impôts arrivent continuellement », a déclaré Rahul Gandhi.

राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पम्प पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 7 juin 2021

Dans un autre tweet aujourd’hui, l’ancien président du Congrès a lancé une attaque voilée contre le Premier ministre. Rahul Gandhi a dit qu’il (PM) a peur de tout. “De la vérité, des questions, des dessins animés – Il a peur de tout”, a déclaré le député de Wayanad.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a également dénoncé le gouvernement pour avoir perçu des taxes élevées sur l’essence mais n’avoir pas utilisé l’argent pour le bien-être de la population. «Le gouvernement Modi a perçu des taxes sur l’essence et le diesel pendant la pandémie: Rs 2,74 lakh crore. Qu’est-ce qui aurait pu être fait avec cet argent – Vaccin pour toute l’Inde (Rs 67000 crore) + Usines d’oxygène dans 718 districts + Hôpitaux AIIMS dans 29 États + Rs 6000 aident chacun à 25 crores pauvres. Mais rien n’a été fait », a déclaré Priyanka Gandhi en hindi.

दौरान -डीजल : 2.74 करोड़ पैसे से क्या मिल सकता था- भारत को वैक्सीन (67000 )

+

718 में ऑक्सीजन प्लांट

+

29 में एम्स अस्पताल

+

25 करोड़ गरीबों को 6000 रू की मदद मिला कुछ भी नहीं।#BJPLootingInde – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 11 juin 2021

Les dirigeants du Congrès ont organisé aujourd’hui une marche de protestation à Delhi contre la hausse des prix du carburant. Le haut dirigeant du Congrès, KC Venugopal, a exigé une annulation immédiate des hausses de prix, affirmant que le gouvernement doit arrêter ce pillage. Il a déclaré que les prix de l’essence et du diesel devraient être soumis à la TPS.

