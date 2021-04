Hausse des prix de Spotify en Europe, avec le lancement d’un nouveau lecteur de musique

Les abonnés en Europe sont aujourd’hui informés d’une hausse de prix Spotify. Pour les utilisateurs britanniques, l’augmentation est de 1 £ ou 2 £ par mois, selon le type d’abonnement. Ailleurs en Europe, il varie de 1 € à 3 €.

La nouvelle coïncide avec l’annonce d’un nouveau lecteur de musique Spotify intégré dans l’application Facebook iOS et Android …

Mashable rapporte la hausse des prix.

Spotify est de plus en plus cher au Royaume-Uni et en Europe, et les utilisateurs ne sont pas satisfaits.

La société a récemment commencé à envoyer des e-mails à certains abonnés, les avertissant d’une hausse des prix à partir du 30 avril. Au moins un membre du personnel de Mashable au Royaume-Uni a reçu l’e-mail lundi. […]

Les augmentations de prix semblent différer selon le plan. Selon Android Police, pour les étudiants, le prix passera de 4,99 £ à 5,99 £. Pour les particuliers, le prix augmentera (probablement) également de 1 £, passant de 9,99 £ à 10,99 £. Enfin, pour les forfaits Famille, le prix augmentera de 2 £, passant de 14,99 £ à 16,99 £.