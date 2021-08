Hausse des prix des carburants : le Tamil Nadu annonce une baisse d’impôt de 3 Rs sur l’essence

in

Rajan a déclaré que nulle part cette dilution de l’esprit du fédéralisme n’est plus apparente que dans la taxation de l’essence et du diesel. Les prélèvements globaux de l’Union sur l’essence sont passés de 10,39 Rs par litre en mai 2014 à 32,90 Rs par litre aujourd’hui.

Le ministre des Finances du Tamil Nadu Palanivel Thiaga Rajan, présentant son premier budget à l’assemblée vendredi, a déclaré que le gouvernement avait décidé de réduire la taxe sur l’essence de 3 Rs par litre. «Je suis heureux d’informer la Chambre que ce gouvernement a décidé de réduire le taux effectif de la taxe sur l’essence de 3 Rs par litre et ainsi d’apporter un soulagement majeur aux travailleurs de la classe ouvrière de l’État. Cette mesure entraînera une perte de revenus de 1 160 crore de roupies par an », a déclaré le ministre des Finances.

Le DMK au pouvoir, entre autres assurances, avait promis à l’approche des élections du 6 avril qu’il réduirait les prix de l’essence et du diesel de 5 Rs et 4 Rs respectivement. La principale opposition AIADMK a exigé que le DMK tienne ses promesses de sondage sur le prix du carburant.

Le Tamil Nadu compte 2,63 crores de deux-roues, le mode de transport le plus populaire pour les travailleurs pauvres. Ils ressentent les effets de la hausse du prix du pétrole, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement de l’Union était le seul responsable de l’augmentation du coût du carburant et a énormément bénéficié de l’augmentation de la taxation des produits pétroliers au détriment des États.

Rajan a déclaré que nulle part cette dilution de l’esprit du fédéralisme n’est plus apparente que dans la taxation de l’essence et du diesel. Les prélèvements globaux de l’Union sur l’essence sont passés de 10,39 Rs par litre en mai 2014 à 32,90 Rs par litre aujourd’hui.

De même, les prélèvements sur le diesel ont été augmentés de 3,57 Rs en mai 2014 à 31,80 Rs aujourd’hui. Même si les taxes et les surtaxes du gouvernement de l’Union ont été augmentées, les droits d’accise de base de l’Union ont été fortement réduits. En 2020-2021, alors même que les recettes du gouvernement de l’Union provenant de l’essence et du diesel ont augmenté de 63% par rapport à 2019-20, la part des États a fortement diminué. Par conséquent, la responsabilité de soulager les consommateurs finaux d’essence et de diesel incombe au gouvernement de l’Union, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.