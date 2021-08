Hausse des prix des carburants : les obligations pétrolières coûtent à peine 10 % des revenus supplémentaires du Centre provenant des taxes sur les carburants

De toute évidence, les taxes sur les carburants automobiles s’avèrent être une mine d’or pour le Centre, car il est confronté à de graves contraintes de revenus.

Le coût du service des obligations pétrolières héritées, cité récemment par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, est-il une raison impérieuse pour le gouvernement de Narendra Modi de ne pas accéder à la demande de réduction des prélèvements divers sur les carburants, qui ont fait grimper leurs prix au consommateur final et inflation alimentée ?

Eh bien, les obligations de remboursement, que les obligations pétrolières émises par le gouvernement de l’UPA imposaient aux gouvernements Modi 1.0 et Modi 2.0, seraient substantiellement inférieures de 14,3 lakh crore par rapport aux revenus nets supplémentaires à percevoir par le Centre entre FY15 et FY24 (le mandat des deux gouvernements Modi), grâce à une série de hausses d’impôts sur les carburants sous la règle Modi.

FE a estimé que le Centre pourrait, déduction faite des transferts aux États, percevoir des revenus supplémentaires d’un énorme crore de Rs 15,73 lakh entre FY15 et FY24 à partir des taxes sur le carburant automobile si les taux actuels restent inchangés jusqu’à la fin du gouvernement Modi 2.0 ; en comparaison, les obligations de service des obligations pétrolières, compte tenu des remboursements d’intérêts et de principal effectués / programmés, ne seraient que de Rs 1,43 lakh crore, au cours de la période de 10 ans.

En d’autres termes, le coût de service des obligations pétrolières pour le Centre au cours de la décennie mentionnée ne représenterait que 9 % de ses revenus supplémentaires provenant des taxes sur le carburant.

De toute évidence, les taxes sur les carburants automobiles s’avèrent être une mine d’or pour le Centre, car il est confronté à de graves contraintes de revenus. La majeure partie du produit de ces impôts n’est pas partagée avec les États parce que le Centre a assumé de manière intrusive une plus grande partie de l’espace de ressources fiscales communes qui devait être à la disposition du gouvernement général. L’aventure du Centre se fait clairement au détriment de la situation budgétaire des États.

Depuis que le gouvernement Modi 1.0 a pris le pouvoir en mai 2014, il y a eu jusqu’à 12 cas d’augmentation des taxes sur le carburant automobile du Centre ; les augmentations les plus fortes ont eu lieu en mars et mai 2020. En conséquence, les taxes du Centre sur l’essence et le diesel sont respectivement de 32,9 Rs/litre et 31,8 Rs/litre, contre les taux de 9,48 Rs/litre et 3,56 Rs/ litre qui a prévalu au début de l’EF15.

De plus, la part partageable des impôts a diminué. Par exemple, alors que 41 % des taxes centrales sur le diesel ont été partagées avec les États selon la formule pertinente au cours de l’exercice 2015, seulement 5,7 % sont actuellement partagés avec les États, ce qui signifie que la restructuration des taux d’imposition a énormément profité au Centre.

S’adressant à un groupe de journalistes plus tôt cette semaine, Sitharaman a fait valoir que la capacité du gouvernement à réduire les taxes sur les carburants était limitée par le fait qu’il devait assurer le service des obligations pétrolières émises par le gouvernement de l’UPA. Alors que le gouvernement de l’UPA tentait apparemment de montrer qu’il réduisait les taxes sur les carburants pour réduire le prix pour les consommateurs, il a émis des obligations pétrolières, qui devaient être remboursées par le gouvernement actuel avec l’argent des contribuables, a-t-elle déclaré. Même les États ont augmenté les impôts ces dernières années, a-t-elle ajouté.

Lorsque le gouvernement Modi 1.0 est arrivé au pouvoir en 2014, les dettes en suspens (montant principal) pour les obligations pétrolières s’élevaient à 1 34 423 crores de roupies. Il a remboursé Rs 3 500 crore en 2015, laissant le montant impayé à Rs 1 30 923 crore, qui devra être compensé entre FY22 et FY26. Sur ce montant, 41 150 crore de roupies supplémentaires devront être payés d’ici l’exercice 24 (lorsque le mandat du gouvernement actuel expirera) à l’échéance de certaines obligations.

Ce gouvernement a dû payer un intérêt de Rs 70 196 crore sur les obligations pétrolières entre FY15 et FY21. Un autre crore de Rs 28 382 doit être payé avant FY24. Le gouvernement de l’UPA avait émis ces obligations d’une valeur totale de Rs 1,44 crore lakh entre 2005 et 2012, une pratique qui a depuis cessé.