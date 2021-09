Hausse des prix des enzymes (MLN) de 60 % en une journée

in

Sans aucun doute, la finance décentralisée (DeFi) est l’une des applications blockchain du monde réel les plus potentielles, capable de modifier les marchés financiers mondiaux et de révolutionner la gestion financière quotidienne.

Enzyme (MLN), un protocole axé sur la gestion des actifs en chaîne, a gagné du terrain la semaine dernière alors que le monde grand public se réveille progressivement au potentiel de DeFi. De plus, il permet aux investisseurs d’accéder à divers produits DeFi en un seul endroit. De plus, le jeton officiel d’Enzyme, MLN, permet les transactions DeFi.

Le jeton MLN alimente Enzmye. Cela inclut les techniques discrétionnaires, robo, ETF et de tenue de marché. Il privilégie la sécurité. De plus, chaque déploiement sur le réseau principal de l’infrastructure intelligente de deuxième génération à contrat est testé de manière approfondie.

La reprise pourrait s’inverser

Les catalyseurs enzymatiques incluent une valeur bloquée totale de la plate-forme accrue et un support d’échange MLN. De plus, Binance a pris en charge le jeton MLN avec Coinbase et Gate.io. La large prise en charge des échanges améliore la liquidité cryptographique.

Les investisseurs peuvent tenter de profiter des gains récents d’Enzyme. La reprise pourrait donc s’inverser, mais de nombreux investisseurs attendront la baisse. La quantité totale de pièces MLN est de 1,8 million en circulation. Cependant, contrairement à Bitcoin ou Ripple, Enzyme a un taux d’inflation maîtrisé. L’approvisionnement d’un an en jetons MLN est limité à 300 000.

En 2021, la crypto a augmenté de 400%. Selon CoinMarketCap, MLN Price a bondi de 60% au cours des dernières 24 heures. Son prix aujourd’hui est de 164,82 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 683 121 457 USD. Enzyme, comme les produits DeFi, a un avenir prometteur. DeFi, selon la star de Shark Tank Kevin O’Leary, éliminerait les intermédiaires financiers dans trois à quatre ans.

L’équipe Enzyme est sur le point. Enzyme a formé des alliances clés qui devraient soutenir la croissance à long terme. L’un est sa collaboration communautaire axée sur DeFi avec Yearn Finance.