L’adoption de petites bouteilles augmenterait probablement encore si le projet du gouvernement de les fournir via le réseau de magasins à prix équitables à travers le pays était lancé. Et sans subvention en vue pour le GPL, davantage de consommateurs seraient contraints d’opter pour les plus petits.

Lorsque les marques de shampoing populaires ont commencé à vendre des sachets, elles ont réussi à attirer un consommateur avec de petites poches mais de grandes aspirations. Petit est rapidement devenu grand dans l’industrie FMCG, avec tout, du café aux chips et au shampooing à la crème, vendu dans des emballages à usage unique ne coûtant pas plus de 5 roupies, atteignant ainsi les acheteurs qui ne pourraient jamais se permettre les plus gros packs.

Avec la montée en flèche des coûts de carburant, la bouteille de GPL a également pris un avatar « Chhotu » de 5 kg qui est plus demandé que la version standard de 14,2 kg. Même si le petit cylindre coûte un peu plus cher, cela a du sens pour beaucoup de ceux qui ne peuvent pas débourser Rs 900 en une seule fois mais préféreraient engager Rs 500 pour le petit à la place.

Les sociétés de commercialisation du pétrole gérées par l’État auraient apprécié la proposition de vendre au détail dans des magasins à prix équitables et se seraient même engagées à les soutenir. Le ministère de la Consommation avait demandé au ministère du Pétrole et du Gaz naturel de l’Union de tirer parti des dispositifs de point de vente électroniques (ePoS) pour la vente de petites bouteilles de 5 kg dans des magasins à prix équitable. « Nous examinons le modèle commercial et un projet pilote a été lancé au Kerala », a déclaré à FE la société publique Indian Oil Corporation Ltd (IOCL). « Conformément aux discussions préliminaires et au modèle commercial proposé, le prix de vente au détail du petit cylindre au FPS sera le même que le prix du marché », a ajouté IOCL.

Quant à IOCL, la petite bouteille de 5 kg est principalement commercialisée pour répondre aux besoins des clients tels que les travailleurs migrants, les étudiants, les colporteurs qui dépendaient du marché gris faute de justificatif d’adresse, etc. La vente de ces petites bouteilles a enregistré un bond significatif au cours de l’EX20 après sa relance sous la marque «Indane Chhotu» en décembre 2020. Les ventes ont encore augmenté au cours de l’EX21 lorsque les subventions sur les bouteilles domestiques standard de 14,2 kg ont été arrêtées.

Pour encourager un remplissage régulier, une option de permutation des connexions standard de 14,2 kg aux connexions de 5 kg a été proposée aux consommateurs de Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY).

Comme FE l’a signalé plus tôt, sur les huit crores bénéficiaires du PMUY, 3,2 crores n’ont pas rempli leurs bouteilles de GPL au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Le gouvernement ne versant aucune subvention sur le GPL depuis mai 2020 a conduit les ménages ruraux à dépenser près de 10% de leurs dépenses mensuelles en combustible de cuisson, selon une récente étude du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW). Le rapport, publié en septembre, a indiqué que 85 % des ménages du pays ont des raccordements au GPL et que 80 % des ménages non utilisateurs ont cité des problèmes d’accessibilité financière pour ne pas avoir de raccordement au GPL.

Une baisse des prix mondiaux du pétrole brut, et donc des prix mondiaux des produits GPL depuis mai 2020, a donné au gouvernement la possibilité de retirer la subvention. Les consommateurs finaux n’avaient pas ressenti le pincement jusqu’en novembre 2020 grâce aux prix mondiaux du GPL en sourdine. Même sans subventions, les bouteilles de GPL nationales coûtent à peu près 600 Rs, soit près du prix auquel la subvention a commencé. Alors que les prix mondiaux ont augmenté depuis, le gouvernement n’a pas rétabli la subvention. L’Inde importe plus de 55 % de ses besoins en GPL et le coût d’une bouteille non subventionnée dépend des tarifs mondiaux.