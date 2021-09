Hausse des prix du GPL: “Le taux de cylindre non subventionné a doublé au cours des 7 dernières années”, le Congrès claque le “butin du BJP”

in

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, a également critiqué le gouvernement Modi pour la hausse des prix du GPL.

Les prix des bouteilles de gaz domestiques non subventionnées ont été à nouveau augmentés avec effet à partir d’aujourd’hui. Il s’agit de la troisième randonnée en deux mois environ. Le 1er juillet, le prix a été augmenté de 25 Rs et la deuxième hausse a eu lieu le 17 août de 25 Rs. Les prix du GPL ont été augmentés de 25 Rs aujourd’hui, le portant à 884,50 Rs par cylindre de 14,2 kg. Le Congrès a affirmé aujourd’hui que les prix du GPL ont doublé au cours des 7 années du gouvernement Modi.

« 1er mars 2014 = Prix de la bouteille de gaz Rs 410 ! 1er septembre 2021 = prix de la bouteille de gaz Rs 884 ! Plus du double du prix en 7 ans. C’est la promesse de Modiji de « Acche Din ». Ce ne sont que de bons jours pour le BJP alors que les jours budgétaires de l’homme ordinaire sont pillés », a déclaré le porte-parole du Congrès.

Randeep Singh Surjewala.

1 mois, 2014 = ₹410 ! 1 mois, 2021= ₹884 ! 7 से ज़्यादा,

है मोदीजी का अच्छे दिनों का वादा। के अच्छे दिन,

का बजट लूटते दिन।#IndeAgainstBJPLoot pic.twitter.com/ypV8iOo3g3 – Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 1er septembre 2021

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que celui qui oblige les gens à dormir l’estomac affamé dort lui-même sous l’ombre de son ami. « Celui qui oblige le public à dormir l’estomac affamé, dort dans l’ombre de son ami. Mais le pays s’unit contre l’injustice », a déclaré Rahul se référant aux prétendus « amis industriels » du Premier ministre Modi pour qui Rahul prétend que le Premier ministre travaille.

भूखे पेट सोने पर मजबूर करने ख़ुद मित्र-छाया में सो रहा है…

अन्याय के ख़िलाफ़ देश एकजुट हो रहा है।#IndeAgainstBJPLoot pic.twitter.com/ifFJVeUg7W – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 1er septembre 2021

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, a également critiqué le gouvernement Modi pour la hausse des prix du GPL. « Monsieur le Premier ministre, il n’y a que deux types de ‘développement’ sous votre règne : d’une part, les revenus de vos amis milliardaires augmentent. D’un autre côté, les prix des produits de première nécessité augmentent pour le commun des mortels. S’il s’agit de ‘développement (Vikas), alors le moment est venu d’envoyer ces ‘vikas’ sur ‘avkash’ (partir) », a déclaré Priyanka.

जी, में तरह का “विकास” रहा है: तरफ आपके खरबपति मित्रों की आय बढ़ती जा रही है। तरफ आमजनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यही “विकास” है तो इस “विकास” को अवकाश (छुट्टी) पर भेजने का वक्त आ गया है।#IndiaAgainstBJPLoot pic.twitter.com/Pra7PfAQb8 – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 1er septembre 2021

Le parti du Congrès a également partagé aujourd’hui plusieurs vidéos de « gens ordinaires » sur Twitter qui élevaient la voix contre la hausse des prix du carburant et du GPL.

