Hausse des prix mondiaux: la subvention des engrais augmentera d’un autre crore de Rs 25 000

Par Prasanta Sahu et Prabhudatta Mishra

Le gouvernement allouera probablement une subvention supplémentaire de 25 000 crores de roupies aux engrais pour l’exercice en cours afin d’isoler les agriculteurs de la hausse des prix mondiaux du phosphate diammonique (DAP) et de l’urée, ont déclaré des sources officielles à FE.

Avec cela, la subvention budgétée sur les engrais sera d’environ Rs 1,19 crore lakh contre l’estimation budgétaire (BE) de Rs 79 530 crore. Le 16 juin, le Centre avait annoncé une subvention supplémentaire de 14 775 crores de roupies en plus de la BE, car il augmentait la subvention sur le DAP de 140% pour la saison kharif afin de garantir que les semis des cultures d’été ne soient pas affectés par la flambée des prix mondiaux de l’engrais, qui est en grande partie importé.

La subvention aux engrais, qui est restée autour de 70 000 crore de roupies/an au cours de la dernière décennie, a augmenté de 58 % en un an pour atteindre 1,28 crore de lakh de roupies au cours de l’exercice 21, le gouvernement ayant apuré les arriérés. Une subvention supplémentaire de Rs 40 000 crore sur les engrais par rapport à la BE exercerait une pression sur les finances publiques, même si des recettes fiscales abondantes les amortiront dans une certaine mesure et qu’un emprunt supplémentaire sur le marché pourrait ne pas être nécessaire.

Au grand désarroi du Centre, les prix mondiaux des fertilisants ne montrent aucun signe de ralentissement. En fait, les prix du DAP ont augmenté de 16% depuis le 16 juin. Au cours de la saison du rabi commençant en octobre, l’industrie estime les besoins totaux en engrais à 256 tonnes lakh, dont 45% sont importés (principalement DAP, MOP et urée).

Les prix à terme du DAP pour les livraisons d’octobre ont augmenté de 56% sur un an à environ 672 $/tonne. On estime que l’Inde importe 46,58 lakh tonne de DAP dans le cadre du coning rabi. Les contrats à terme sur l’urée pour les livraisons d’octobre ont augmenté de 85 % à 518 $/tonne. Les besoins d’importation d’urée de l’Inde devraient être de 50,5 tonnes lakh pour la prochaine campagne agricole d’hiver.

« Les semis des cultures de rabi ne seront peut-être pas affectés, mais le rendement pourrait être affecté si les prix des engrais augmentent ou si la disponibilité devient un problème », a déclaré Ravi Kishore, un expert du secteur. Comme on l’a vu pendant la saison kharif, le gouvernement a contrôlé les ventes d’urée après la hausse des prix mondiaux, car les agriculteurs ont tendance à acheter plus d’engrais azotés que le DAP et le MoP, a-t-il déclaré.

En juillet, le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, avait exhorté le Centre à augmenter la disponibilité de l’urée, car les fournitures étaient suffisantes pour répondre à seulement 60 à 65 % des besoins d’avril à juillet.

Bien que le Centre ait augmenté la subvention de 14 775 crores de roupies à la mi-juin, les prix mondiaux du DAP et du MoP ont continué d’augmenter sans relâche, faisant pression sur les entreprises pour qu’elles augmentent les prix de détail.

Les prix mondiaux du DAP sont passés de 580 $/tonne à 672 $/tonne et ceux du MoP de 280 $/tonne à 445 $/tonne au cours des trois derniers mois. Les prix de l’urée, qui étaient d’environ 410 $/tonne en août, ont augmenté à environ 440 $/tonne en septembre et les contrats à terme d’octobre chez CME se négocient autour de 518 $/tonne. L’augmentation des prix est principalement due à l’interdiction de son exportation par la Chine.

L’Inde aurait importé environ un million de tonnes d’urée de Chine entre avril et juillet de cette année.

Depuis plus d’une décennie, les prix aux agriculteurs des engrais phosphatés et potassiques (P&K) sont dans une large mesure déterminés par le marché car les subventions accordées par le gouvernement sont fixes.

Compte tenu de cette crise des prix du DAP en Inde, le Centre a augmenté les taux de subvention dans le cadre du programme de subvention basé sur les nutriments en tant que programme spécial pour les agriculteurs de telle manière que la MRP du DAP (y compris d’autres engrais P&K) puisse être maintenue au niveau de l’année dernière. jusqu’à la saison kharif actuelle, avait déclaré le gouvernement en juin.