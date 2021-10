Hausse des rendements des obligations d’entreprises suite à la hausse des titres publics, retrait des opérations G-SAP

Les acteurs du marché ont estimé que l’augmentation des enchères VRRR est une étape progressive vers la normalisation de la politique et la banque centrale est susceptible d’augmenter le taux de prise en pension inversée dans la politique de décembre.

Les rendements des obligations d’entreprises notées AA et plus ont augmenté d’environ 5 à 10 points de base sur le marché secondaire entre le 7 et le 11 octobre, au fil des mandats, suivant l’augmentation des rendements des titres d’État et le retrait du G-SAP par la Reserve Bank of India (RBI) dans la politique monétaire.

Cependant, le 12 octobre, les papiers dont la maturité est de trois ans ont connu une légère modération des rendements sur peu d’achats auprès des maisons de fonds. Entre le 7 et le 11 octobre, les rendements des obligations d’entreprise des sociétés d’État et des sociétés notées AA et supérieures à échéance de trois ans se négociaient autour de 5,27-32%, tandis que ceux des papiers à 5 et 10 ans oscillaient autour de 5,85. -90% et 6,90-95%, respectivement.

« Les marchés semblent avoir réagi à l’annonce de la politique de RBI et l’arrêt des opérations G-SAP est certainement l’un des déclencheurs. Les obligations de sociétés évoluent plus ou moins en parallèle avec les rendements G-Sec qui se sont durcis à la suite des annonces de politique de la RBI », a déclaré Ajay Manglunia, MD et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Au cours des derniers jours, les rendements du G-Sec ont augmenté de près de 8 points de base, principalement après la politique monétaire et ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis le 17 avril 2020, mais se sont détendus de 2 à 3 points de base au cours des deux derniers jours. La hausse a été observée après que la banque centrale a annulé les opérations G-SAP et signalé le début de la normalisation de la politique.

La banque centrale chargée de la politique monétaire avait décidé d’interrompre les enchères G-SAP jusqu’à ce que le besoin s’en fasse sentir tout en assurant qu’elle procéderait à une enchère G-SAP chaque fois que les conditions de liquidité l’exigeraient et continuerait également à mener de manière flexible d’autres opérations de gestion de la liquidité, y compris l’opération Twist (OT ) et les opérations régulières d’open market (OMO).

« Les obligations à long terme sont confrontées à un double coup dur : la hausse des prix du pétrole brut et l’arrêt du programme G-SAP. En l’absence de G-SAP, l’intervention de la RBI sera tactique en fonction de la perception par la RBI du juste niveau de rendement. Si le brut reste élevé, le marché poussera la RBI vers les bords pour vérifier son niveau de confort sur les rendements », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les concessionnaires des sociétés de courtage ont déclaré que les investisseurs s’inquiétaient de la hausse des prix du pétrole brut sur le marché international, ce qui pourrait exercer une pression sur l’inflation des prix de détail nationaux dans les mois à venir.

Ceci malgré le fait que l’inflation des ventes au détail s’est atténuée en septembre à 4,35%, en raison d’un effet de base favorable et d’une faible inflation alimentaire. En outre, les acteurs du marché s’attendent à ce que l’inflation alimentaire soit bénigne en raison de la bonne production de Kharif et d’un stock régulateur adéquat de céréales vivrières, mais les prix du carburant et des métaux pourraient équilibrer la tendance à la modération de l’inflation des prix de détail à l’avenir.

Les prix du pétrole brut Brent ont fortement augmenté en raison de l’amélioration de la demande de pétrole, car la plupart des économies se rétablissent grâce à l’accélération du rythme de vaccination, mais la production est restée stable. L’Opep et ses alliés ont décidé au début du mois de maintenir une augmentation régulière et progressive de la production. Les prix du pétrole brut Brent s’échangeaient à 83,15 $ le baril, pour l’échéance de décembre.

La vente des investisseurs a également été observée parce que la banque centrale a augmenté le montant de l’enchère de prise en pension inversée à taux variable (VRRR) de 14 jours à 6 lakh crore d’ici le 3 décembre. Le montant de chaque enchère sera augmenté de 50 000 crore et se tiendra tous les quinze jours.

Les acteurs du marché ont estimé que l’augmentation des enchères VRRR est une étape progressive vers la normalisation de la politique et la banque centrale est susceptible d’augmenter le taux de prise en pension inversée dans la politique de décembre.

Les concessionnaires des banques publiques ont déclaré que les rendements des obligations d’entreprises devraient évoluer dans une fourchette étroite et que toute augmentation significative des prix du pétrole brut tirera les rendements vers le haut. « La hausse des prix du pétrole brut et les rendements du Trésor américain sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur les rendements nationaux », a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds, Trust Mutual Fund.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.