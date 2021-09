Hausse des rendements obligataires en raison de la forte hausse des prix du pétrole

À la clôture des heures de marché, le pétrole brut Brent s’échangeait à 77,32 $ le baril, en hausse de 0,09 % pour l’échéance de novembre. Les concessionnaires des banques d’État s’attendent à ce que la hausse des prix exerce une pression sur l’inflation et que la banque centrale n’ait plus la possibilité de se concentrer sur la croissance.

Les rendements des titres d’État de référence ont terminé en hausse vendredi en raison d’une forte hausse des prix du pétrole brut Brent et des rendements du Trésor américain. Le rendement obligataire de référence 6,10%-2031 a clôturé à près de 4 points de base à 6,1810%, contre 6,1397% lors de la séance de bourse précédente.

Le 14 septembre, le rendement de l’obligation de référence avait terminé à 6,1982%, et depuis lors, il s’échangeait à la baisse en raison des sentiments positifs sur le marché. “Le G-Sec à 10 ans a bondi de 4 points de base à 6,18 %, le plus haut depuis le 9 juillet en raison de la hausse des prix du pétrole brut, suivant une hausse des rendements du Trésor américain et des investisseurs attendant le plan d’emprunt pour le second semestre fiscal. Le plan d’emprunt pour le deuxième semestre déterminera le grand mouvement du marché », a déclaré Kunal Sodhani, vice-président adjoint, Global Trading Center, Shinhan Bank India.

Vendredi, le marché a été prolongé deux fois de 30 minutes jusqu’à 16 h 30, le résultat de l’adjudication hebdomadaire d’obligations ayant été annoncé tardivement. La banque centrale a accepté le montant total par le biais de ventes d’obligations. Le cut-off sur toutes les obligations était conforme aux attentes du marché.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté de 10 points de base pour atteindre leur plus haut niveau de deux mois jeudi après que la Réserve fédérale a déclaré que la réduction de son programme d’achat d’obligations pourrait commencer d’ici novembre et se terminer à la mi-2022. Les bons du Trésor américain à 10 ans étaient à 1,4% jeudi. Habituellement, chaque fois que les rendements des bons du Trésor américain augmentent, les investisseurs ont tendance à retirer de l’argent des marchés émergents.

Les négociants en obligations s’attendent à ce que les rendements s’ouvrent à plat ou à la hausse lundi en raison d’un manque de déclencheurs majeurs. “Tout mouvement du jour au lendemain des prix du pétrole brut au cours du week-end aura un impact sur les rendements lundi”, a déclaré un négociant.

