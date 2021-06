Hausse des renouvellements d’assurance maladie – Ruée vers les produits de bien-être

Les régimes d’assurance maladie du nouvel âge ou les couvertures de santé axées sur le bien-être comportent des fonctionnalités d’élite telles que la gestion du stress, les points de bien-être, les bilans de santé préventifs, les abonnements à une salle de sport et de yoga et des conseils nutritionnels.

Au cours des 12 derniers mois, l’assurance maladie est passée avec succès d’un produit bon à avoir à un produit indispensable, tout cela en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays. Les gens sont dans un état de panique et craignent que le nouveau coronavirus puisse les infecter à tout moment et n’importe où et ont réalisé que le seul moyen de rester financièrement protégé contre la pandémie est d’investir dans un plan d’assurance maladie complet.

Fait intéressant, même le nombre de personnes renouvelant leur police d’assurance maladie cette année est beaucoup plus élevé que jamais. Il s’avère que cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment !

Hausse des renouvellements d’assurance maladie

D’après les données disponibles, sur toutes les polices d’assurance maladie flottantes vendues l’année dernière, plus de 85 % des assurés ont renouvelé leur police avant l’expiration. De même, environ 80 % des clients bénéficiant d’un régime individuel d’assurance maladie ont renouvelé leur contrat avant la date d’échéance. Pour les clients ayant des contrats de santé de plus d’un an, les taux de renouvellement étaient de 94 % pour les particuliers et de 97 % pour les plans flottants familiaux.

Un taux de renouvellement aussi élevé indique clairement que si la décision initiale d’acheter une couverture santé peut être la pandémie en cours, mais au fil du temps, les gens ont certainement réalisé quel rôle l’assurance maladie peut jouer pour garantir les meilleurs établissements de santé possibles sans avoir à se soucier de la Coût. En renouvelant votre police d’assurance-maladie dans les délais impartis, vous bénéficiez d’une pléthore d’avantages de continuité comme une couverture ininterrompue, des avantages de bonus sans réclamation et aucune nouvelle période d’attente.

Pendant des périodes sans précédent comme celles-ci, où l’on pense que le virus COVID-19 est devenu aéroporté, vous ne voudriez jamais apporter une rupture dans votre couverture santé et préféreriez rester protégé chaque jour. Attention, même s’il y a un jour d’écart dans la continuité de votre couverture maladie, l’assureur peut rejeter directement votre demande. En renouvelant votre police d’assurance maladie à temps, vous ne vous contentez pas de rester financièrement à l’abri des frais médicaux, mais vous assurez également un avenir solide à vos proches.

Les plans de bien-être gagnent en popularité

Une autre tendance importante à souligner; dans ce que l’on peut appeler un changement qui s’accélère, les consommateurs utilisent désormais leurs « points de bien-être » lors du renouvellement de l’assurance maladie pour bénéficier de remises sur la prime. Parmi toutes les personnes qui ont souscrit un régime d’assurance maladie au cours des mois de mars et avril de l’année dernière, plus de 20 % des personnes ont renouvelé leur contrat cette année via des points de bien-être. Cela montre comment les gens ont progressivement commencé à évoluer vers un état d’esprit préventif qui s’éloigne des offres d’assurance maladie traditionnelles. Au cours des 2 dernières années, en ce qui concerne l’assurance maladie, un nombre important de consommateurs ont montré un intérêt proactif à rester en bonne santé et demandent des plans d’assurance maladie axés sur le bien-être. Dernièrement, il y a eu une légère augmentation des produits qui reflètent les priorités quotidiennes ou les objectifs de vie.

Les régimes d’assurance maladie du nouvel âge ou les couvertures de santé axées sur le bien-être comportent des fonctionnalités d’élite telles que la gestion du stress, les points de bien-être, les bilans de santé préventifs, les abonnements à une salle de sport et de yoga et des conseils nutritionnels. Certains noms de régimes importants et leurs caractéristiques incluent Max Bupa Health Insurance ReAssure – Live Health Benefit qui offre une remise allant jusqu’à 30% sur la prime de renouvellement. De même, les plans Health Activ Assur Diamond et Activ Health Platinum d’Aditya Birla offrent des remises allant jusqu’à 100 % sur les primes de renouvellement. Vous pouvez également acheter Optima Restore de HDFC Ergo Health et ProHealth de Manipal Cigna pour bénéficier d’une remise allant jusqu’à 8% et 20% respectivement sur la prime de renouvellement.

Rs 1 Crore Somme Assurée – Une Nouvelle Catégorie

Fait intéressant, au cours des 12 derniers mois, les régimes d’assurance maladie de Rs 1 crore ont également réussi à se créer une niche distincte dans l’industrie. De tous les renouvellements d’assurance maladie cette année, 35% des clients ont amélioré la couverture et investi dans des plans de santé assurés avec une somme de Rs 1 crore. Autrefois un produit à prix élevé, ces plans sont désormais facilement disponibles à des primes abordables – des primes aussi basses que Rs 600 – Rs 800 par mois pour une personne de 30 ans vivant dans une ville métropolitaine. Cela a également été possible avec l’introduction de la facilité de payer les primes en versements mensuels faciles. Alors qu’auparavant, le client devait payer la totalité de la prime sous forme de montant forfaitaire, les primes peuvent désormais être payées en versements mensuels, trimestriels ou semestriels, indépendamment du choix de payer la prime annuellement.

(Par Amit Chhabra, responsable de l’assurance maladie, Policybazaar.com)

