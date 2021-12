Hausse des revenus : les États maintiennent un rythme d’investissement sain

Bien entendu, la croissance des dépenses d’investissement des États a également été aidée par une base favorable (baisse de 34 % au cours de la période correspondante de l’exercice 21).

L’amélioration des revenus a permis aux États de maintenir un rythme soutenu de dépenses en capital au cours des huit premiers mois de l’exercice en cours, alors même que la première partie de cette période a vu la deuxième vague sauvage de Covid. Les données recueillies par FE de 16 États ont montré que leurs dépenses d’investissement combinées s’élevaient à Rs 1,5 lakh crore en avril-octobre de l’exercice 22, en hausse de 70 % sur un an et de 13 % par rapport au niveau de la période pré-pandémique immédiate comparable.

Afin de soutenir la dynamique d’investissement des États, partie intégrante des dépenses publiques, le Centre a renforcé en novembre la composante prêts adossés de la compensation de la TPS et a augmenté les transferts fiscaux aux États en novembre pour doubler le niveau envisagé dans le Budget.

Les dépenses d’investissement des États doivent augmenter en moyenne de 44% par an au cours de l’exercice 21 pour atteindre l’objectif ambitieux de Rs 7,23 crore lakh pour l’exercice 22.

Les propres dépenses d’investissement du Centre en avril-octobre de l’exercice 22 se sont élevées à 2,53 lakh crore, soit une augmentation annuelle de 28 % contre un taux requis de 30 % pour atteindre l’objectif de l’exercice 22. Le Centre a également engagé des CPSE pour avoir poussé les investissements publics, ce qui est essentiel à une reprise de la croissance économique axée sur les investissements. Les grandes entités du secteur public central – sociétés et entreprises – ont atteint 45% de leur objectif global de dépenses en capital pour l’exercice 22 au cours des sept premiers mois de l’exercice en cours, en dépensant 2,67 lakh crore, selon des sources officielles.

Selon les données publiées récemment par l’Office national des statistiques, l’investissement fixe est revenu au niveau d’avant la pandémie au deuxième trimestre de l’exercice 22 (qui était une période lamentable en soi). Étant donné que la reprise des investissements privés est lente et limitée à certains secteurs, les dépenses des États et des CPSE ont joué un rôle essentiel dans l’obtention d’une amélioration modérée du taux d’investissement.

De meilleures recettes fiscales ont aidé les 16 États dont les budgets ont été examinés par FE -Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Kerala, Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh, Haryana, Andhra Pradesh, Bihar, Punjab, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal Pradesh et Tripura – pour maintenir leurs performances d’investissement. Ces États ont signalé une augmentation de 27 % de leurs recettes fiscales combinées en un an à Rs 7,4 lakh crore (contre un taux requis de 26 % par tous les États pour atteindre leur objectif de recettes fiscales de Rs 22,85 lakh crore au cours de l’exercice 22).

L’amélioration des flux de revenus a également permis aux États de réduire leurs emprunts. Les emprunts des 16 États n’ont augmenté que de 8% sur un an pour atteindre environ 3,1 lakh crore de Rs au cours de la période avril-octobre 2021, contre une augmentation de 57% observée au cours de la période (affectée par Covid) il y a un an.

Parmi les 16 États examinés, les dépenses d’investissement de l’Uttar Pradesh s’élevaient à 29 093 crores de roupies en avril-octobre de l’exercice 22, soit une augmentation de 342 % en un an. Les dépenses d’investissement du Madhya Pradesh s’élevaient à 21 358 crores de Rs (en hausse de 79 %), Karnataka à 15 942 crores de Rs (11 %) et Maharashtra à 14 233 crores de Rs (191 %).

Ces États ont également vu leurs dépenses de recettes augmenter de 13% sur un an en avril-octobre de l’EX22, ce qui était inférieur au taux de croissance budgété de 20% par tous les États par rapport à la réalité de l’EX21. Grâce à un rythme plus lent des dépenses de recettes, les dépenses totales de ces États ont augmenté de 17% sur un an en avril-octobre 2021, contre un taux budgété de 24% d’augmentation par tous les États au cours de l’exercice 22 par rapport aux chiffres réels de l’exercice 21.

Le Centre a demandé à tous les États d’entreprendre un crore de Rs 1,1 lakh combiné de plus au cours de l’exercice 22 que le crore de Rs 4,6 lakh atteint au cours de l’année pré-pandémique de l’exercice 20. Les États sont autorisés à emprunter net de 4% du GSDP au cours de l’exercice 22, dont 50 points de base sont liés à la réalisation d’investissements supplémentaires par rapport à leur investissement au cours de l’exercice 20.