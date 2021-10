Hausse des taux d’intérêt : Michael Heseltine met en garde contre une « vilaine » hausse des taux d’intérêt sur les hypothèques | Royaume-Uni | Nouvelles

Lord Heseltine, qui a été vice-Premier ministre de Margaret Thatcher, a averti que la Grande-Bretagne se dirigeait vers une hausse « méchante » des taux d’intérêt. S’adressant à Sky News ce matin, il a déclaré que s’il était chancelier, « je serais extrêmement inquiet ». Le fidèle du Parti conservateur a averti qu’une série de crises économiques allaient arriver « rapidement et profondément » au cours des prochains mois.

Lord Heseltine a expliqué : « Nous nous dirigeons vers une augmentation significative de l’inflation.

« Cela va entraîner une augmentation des taux d’intérêt.

« Si j’étais chancelier, je serais extrêmement inquiet de la demande.

« Ces crises dans l’industrie après l’industrie vont se produire rapidement et profondément dans les mois à venir et chaque fois qu’il y aura plus de demandes pour l’argent des contribuables. »

JUST IN: Le chaos éclate alors que l’activiste d’Insulate Britain perd le contrôle en direct à l’antenne

Il a poursuivi: « Ce qu’ils ne vous disent jamais, c’est qu’il y aura des augmentations des taux d’intérêt qui auront un impact très dramatique sur un très grand nombre de personnes, en particulier celles qui ont des hypothèques.

« C’est une situation très désagréable, très compliquée.

« Nous fonctionnons déjà sur du temps emprunté en termes économiques. »

La Banque d’Angleterre a prédit que l’inflation dépasserait les quatre pour cent d’ici la fin de l’année, car son comité de politique monétaire (MPC) maintient actuellement les taux d’intérêt à 0,1 pour cent.

Une augmentation serait la première hausse des taux depuis 2018, ce qui entraînerait également une augmentation des factures de millions de ménages sur les hypothèques variables.

Les ménages sont déjà confrontés à une augmentation de 400 £ par an des factures de gaz et d’électricité à partir d’avril prochain.

L’ancien chancelier Lord Lamont s’est fait l’écho de cet avertissement, en appelant à une hausse des taux d’intérêt pour atténuer les risques liés à l’inflation.

La dernière enquête de l’Office for National Statistics a montré que 10 % des entreprises ont déclaré avoir augmenté le prix des biens et services début septembre.