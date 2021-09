Hausse des taxes sur l’assurance nationale: les députés conservateurs soutiennent le plan de protection sociale de Boris Johnson aux Communes | Politique | Nouvelles

in

La grande majorité des députés conservateurs se sont alignés alors qu’ils se sont alignés pour soutenir les propositions de rupture du manifeste. Le plan de M. Johnson verra l’introduction d’un nouveau prélèvement pour la santé et les soins sociaux, basé sur une augmentation de 1,25 point de pourcentage des cotisations à l’assurance nationale (NI).

Tous ceux qui gagnent plus de 9 000 £ par an seront désormais obligés de verser plus d’argent au contribuable chaque année.

Dans le cadre du nouveau prélèvement, un contribuable à taux de base typique gagnant 24 100 £ paiera 180 £ de plus par an, tandis qu’un contribuable à taux plus élevé sur 67 100 £ paiera 715 £.

Bien que les députés conservateurs aient violemment attaqué les plans lors de leur première fuite, les propositions ont facilement été adoptées aux Communes.

Les députés ont soutenu les plans par 391 voix contre 248.

Les travaillistes, le SNP et les démocrates libéraux ont tous voté contre les plans, avertissant que la taxe sur les soins de santé et les services sociaux pesait injustement sur les travailleurs à revenu faible et intermédiaire.

En plus de fournir un financement supplémentaire au NHS pour faire face à l’arriéré accumulé pendant la pandémie de Covid-19, le nouveau paquet de 36 milliards de livres sterling sur trois ans réformera également la façon dont les soins sociaux pour adultes en Angleterre sont financés.

Un plafond de 86 000 £ sur les coûts des soins à vie à partir d’octobre 2023 protégera les gens de la “peur catastrophique de tout perdre”, a déclaré M. Johnson.

Le gouvernement couvrira entièrement le coût des soins pour les personnes ayant des actifs inférieurs à 20 000 £ et contribuera au coût des soins pour celles dont les actifs se situent entre 20 000 et 100 000 £.

Seul un petit nombre de conservateurs n’ont pas soutenu le plan de financement de M. Johnson.

L’ancien ministre Jake Berry, qui préside le Northern Research Group des députés conservateurs du mur rouge, a dirigé la révolte en exprimant ses inquiétudes quant au fait que la nouvelle taxe “ne baissera jamais, elle ne pourra qu’augmenter”.

“Je pense donc simplement qu’il y a un énorme danger pour nous à créer une telle taxe hypothéquée et à l’avoir sur les fiches de paie des gens.”

La députée conservatrice Dehenna Davison s’est abstenue lors du vote après avoir admis qu’elle n’était pas sûre que la taxe soit le meilleur moyen de régler le problème de la protection sociale.

Le député de Wycombe, Steve Baker, a refusé de soutenir les plans, les accusant d’être « socialistes ».

Il a déclaré: “Nous savons tous qu’en tant que socialiste, vous finissez par manquer de l’argent des autres et je dois dire que je suis désolé ministres, je ne pourrai pas voter avec vous ce soir parce que certains d’entre nous vont avoir être vu comme se tenant debout pour un autre chemin.”

Elle a déclaré: “En principe, je soutiens le plan du gouvernement pour enfin réparer les services sociaux après des décennies de mise à pied, je ne voterai donc pas contre.

“Mais je ne peux pas encore voter pour ce plan sans m’assurer que toutes les voies ont été explorées pour en faire le système le plus juste pour mes électeurs.”

Suite à l’approbation de la nouvelle taxe, l’analyse de l’Institute for Fiscal Studies indique que les Britanniques paient désormais plus d’impôts qu’à aucun autre moment depuis la Seconde Guerre mondiale.

S’adressant au comité de 1922 des députés conservateurs d’arrière-ban peu de temps avant le vote, le Premier ministre a déclaré que malgré les hausses, les conservateurs étaient toujours “le parti de la faible fiscalité”.