Hausse des tensions entre les deux rives du détroit : que peut faire l’Inde ?

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a publié des photos d’elle visitant le Taj Mahal pour remercier les utilisateurs indiens de Twitter qui avaient envoyé des vœux pour la fête nationale (Source/Twitter:iingwen)

Par Sana Hashmi,

Dans le but de gérer les tensions stratégiques et la concurrence économique dans la relation, le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés lors d’un sommet virtuel le 16 novembre. Cela faisait partie des tentatives des États-Unis pour remettre les relations sur les rails. . Cependant, la question de Taïwan occupe une place plus importante dans les relations entre les États-Unis et la Chine. L’administration Biden a exhorté la Chine à respecter le statu quo dans le détroit de Taiwan. La lecture de la Maison Blanche mentionne : « Les États-Unis s’opposent fermement aux efforts unilatéraux visant à changer le statu quo ou à saper la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan. » Le 13 novembre, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et a souligné l’intérêt des États-Unis pour la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan. La Chine, de son côté, a averti les États-Unis « de ne pas envoyer le mauvais signal en promouvant des sentiments indépendantistes à Taiwan ». Ces déclarations montrent clairement que de tels dialogues ont une portée limitée en termes de normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine étant donné que Taiwan continue de rester un facteur important dans les relations entre les États-Unis et la Chine.

Au cours des derniers mois, l’agression territoriale de la Chine et les actes d’incursions de l’Armée populaire de libération (APL) se sont multipliés. Au cours de la première semaine d’octobre, la Chine a envoyé jusqu’à 150 avions de combat dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan. Même si la fréquence a maintenant diminué, l’empiètement de l’APL sur l’ADIZ de Taïwan est une activité quotidienne avec six avions de l’APL entrant dans l’ADIZ du sud-ouest de Taïwan le 15 novembre. Grâce à ces empiètements réguliers, la Chine contraint militairement Taïwan et fait avancer son objectif de décourager les pays à soutenir Taïwan. Au contraire, non seulement les États-Unis, mais certains pays européens, le Japon et l’Australie se sont également prononcés en faveur de Taïwan. L’Inde est néanmoins restée silencieuse à ce sujet.

Cela m’amène à une question importante, est-il viable pour l’Inde de garder le silence sur la question de Taiwan ? Un dilemme qui a troublé les décideurs politiques indiens est de savoir dans quelle mesure il est pratique pour l’Inde d’apporter des modifications à sa politique taïwanaise lorsque la première partage une frontière longue et contestée avec la Chine ? Ceci explique en grande partie la politique de l’Inde à l’égard de Taïwan. Bien que Taïwan soit un partenaire indispensable de l’Inde, le potentiel de cette relation est resté sous-exploité. Longtemps, les relations indo-taïwanaises sont restées limitées dans le cadre de la coopération commerciale et culturelle. Les nouvelles réalités exigent que l’Inde repense sa politique taïwanaise et abandonne son approche prudente.

L’Inde et Taïwan sont les deux victimes actuelles des positions agressives de la Chine et la Chine a fait preuve d’un mépris total de leur intégrité territoriale. Les deux pays sont confrontés au défi chinois depuis des décennies. L’Inde et Taïwan sont confrontés à un défi similaire : un voisin agressif, la Chine, qui contraint militairement Taïwan et l’Inde. Malgré les pourparlers en cours et les tensions accrues, la Chine continue de renforcer ses troupes et ses infrastructures le long de la ligne de contrôle réel (LAC) dans l’est du Ladakh. Pour l’Inde, les impasses frontalières sont devenues un trait commun des relations ; tandis que pour Taiwan, il vit sous la menace d’une invasion pas si imminente par la Chine.

L’Inde et Taïwan sont des démocraties libérales et ont des intérêts et des préoccupations communs. Malgré la position non accommodante de la Chine, l’Inde et Taïwan tiennent à minimiser les tensions avec la Chine et exhortent les dirigeants chinois à respecter le statu quo. Pourtant, l’Inde et Taïwan ont montré qu’il n’y aurait aucun compromis sur leur souveraineté respective. S. Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères, a fait remarquer qu’« il n’y a pas eu de manque de détermination, de fermeté ou d’efficacité en termes de ce que nous devons faire pour protéger notre sécurité nationale ». Une approche similaire a été adoptée par la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Elle a clairement indiqué que la souveraineté et la liberté de Taiwan sont de la plus haute importance pour la direction du pays. Elle a déclaré: « Il ne devrait y avoir absolument aucune illusion que le peuple taïwanais cédera à la pression. »

L’agression de la Chine est en augmentation et un Indo-Pacifique libre et ouvert est vital pour la paix et la stabilité de la région. Cela ne serait pas complet sans la participation de Taïwan. Lorsque les États-Unis, le Japon et les petits pays européens expriment leur soutien à Taïwan, rester silencieux ne devrait plus être une option pour l’Inde. Taïwan sous le contrôle de la Chine sera également préjudiciable aux propres intérêts de l’Inde. Le soutien des pays et même l’engagement manifeste de l’Inde avec Taïwan dans un large éventail de domaines n’entraînent aucun changement dans l’entente préexistante entre la Chine et d’autres pays de l’Indo-Pacifique sur la politique d’une seule Chine. Le point ici est que la Chine viole le statu quo et cela a le potentiel de déstabiliser la région. Les pays aux vues similaires, dont l’Inde, doivent reconnaître qu’il est dans leur intérêt de trouver une solution à ce problème même si ce n’est pas leur combat à mener. C’est en fait leur combat à mener. L’agression de la Chine est la nouvelle norme, et trouver une réponse collective pour dissuader la Chine semble être la seule issue. L’internationalisation de la question et l’engagement de Taïwan sont un must dans ce contexte. Cela pourrait également conduire l’Inde à trouver une solution à ses propres problèmes avec la Chine.

(L’auteur est chercheuse invitée à la Taiwan Asia Exchange Foundation. Elle est une ancienne chercheuse du ministère des Affaires étrangères de Taïwan et consultante au ministère indien des Affaires étrangères. Elle tweete @sanahashmi1. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.