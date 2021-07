Hausse des ventes au détail de juin de 11 % – WWD

Les ventes au détail continuent de dépasser les résultats de 2020 et 2019.

Selon Mastercard SpendingPulse, les ventes au détail de juin 2021 aux États-Unis ont augmenté de 11% par rapport à juin 2020 et de 10,4% par rapport à juin 2019. Le mois dernier a marqué le neuvième mois consécutif de croissance totale des ventes au détail, a rapporté vendredi Mastercard.

La croissance du commerce électronique a continué de se maintenir, en hausse de 8,3 % le mois dernier par rapport à juin 2020 et de 95 % par rapport à juin 2019. La pandémie a provoqué un virage important vers les dépenses en ligne et loin des magasins physiques.

Mastercard SpendingPulse mesure les ventes au détail en magasin et en ligne pour toutes les formes de paiement, et exclut les ventes d’automobiles et d’essence.

Dans sa ventilation par secteur, Mastercard a indiqué que les ventes dans les restaurants ont augmenté de 55,1% le mois dernier par rapport à juin 2020 et de 16,8% par rapport à juin 2019.

Les ventes des grands magasins ont augmenté de 67,4 % le mois dernier par rapport à juin 2020 et de 11,8 % par rapport à juin 2019.

Les ventes de vêtements spécialisés ont augmenté de 62,1% et de 12,7% entre juin 2020 et juin 2019, respectivement.

Mastercard a déclaré que les ventes de juin étaient alimentées par les chèques de relance, les crédits d’impôt pour enfants et l’amélioration de la confiance des consommateurs. “Les consommateurs continuent de s’aventurer davantage pour les repas et les achats en ligne et dans les magasins, rafraîchissant leur look pour les camps d’été, les vacances et les voyages”, a déclaré Mastercard dans son rapport de juin 2021.

D’autre part, les ventes de meubles et d’ameublement ont baissé de 5,3% par rapport aux fortes ventes de l’année dernière, lorsque les consommateurs réalisaient des projets de maison au milieu de la pandémie, mais les ventes restent élevées pour le secteur dans son ensemble à plus de 16,6% par rapport à juin 2019. .

Avec les résultats de juin indiquant une dynamique soutenue, les détaillants sont prêts à connaître de solides saisons de vente de la rentrée et des vacances.

Comme indiqué, les estimations de la société de recherche et de conseil Customer Growth Partners prévoient une augmentation des ventes de 16% d’une année sur l’autre pour la période comprise entre juillet et septembre, les ventes de vêtements et d’accessoires générant une «croissance stupéfiante de 46% par rapport aux ventes abyssales de 2020. “

Et selon une enquête auprès des consommateurs de Deloitte, les dépenses en bts atteindront 32,5 milliards de dollars pour les étudiants de la maternelle à la 12e année, environ 612 dollars par étudiant, et les acheteurs de retour au collège dépenseront 26,7 milliards de dollars, soit environ 1 459 dollars par étudiant. Deloitte a déclaré que l’augmentation des dépenses est due au fait que les consommateurs dépensent plus d’argent pour la technologie, ayant connu une accélération des outils numériques pendant la pandémie.