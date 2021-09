Hausse du brut : une hausse probable du prix du carburant automobile

Les analystes de HSBC ont récemment abaissé les bénéfices estimés des OMC pour les exercices 22 et 23 par rapport à ce qu’ils avaient projeté plus tôt, citant une croissance plus faible que prévu de la consommation de carburant automobile.

Alors que les taux de pétrole brut ont récemment augmenté sur le marché international, un haut responsable d’une société de commercialisation du pétrole (OMC) a déclaré lundi que “l’augmentation des prix de détail à l’avenir sera inévitable” si les prix élevés sont maintenus sur le marché mondial.

Le prix à la pompe de l’essence à Delhi était de 101,19 Rs le litre lundi et le diesel était vendu à 88,62 Rs/litre. Les prix internationaux du pétrole brut ont augmenté d’environ 3 $ le baril au cours des 10 derniers jours, mais les prix de détail du carburant sont restés inchangés depuis le 5 septembre. prix », a déclaré la personne.

Le prix de l’essence au détail a atteint des niveaux record dans tout le pays le 17 juillet (101,84 Rs/litre à Delhi) et est resté inchangé jusqu’au 21 août. Le brut mondial s’est corrigé des sommets de 77 $/baril début juillet à environ 66 $/ baril à la mi-août. Après que l’ouragan Ida a frappé la côte américaine du golfe au cours de la dernière semaine d’août, les taux de pétrole brut sont remontés à environ 75 $ le baril.

À l’heure actuelle, les prix facturés aux concessionnaires par Indian Oil Corporation Ltd sont de 40,8 roupies/litre pour l’essence et de 40,9 roupies/litre pour le diesel. La taxe du Centre (accise de base, surtaxe, agro-infrastructure et route/infrastructure) est actuellement de 31,8 Rs par litre pour le diesel et de 32,9 Rs par litre pour l’essence, tandis que la TVA de l’État de Delhi est de 23,4 Rs par litre sur l’essence et de 12,9 Rs par litre de diesel. En mars et mai 2020, la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles ont été augmentées cumulativement de 13 Rs par litre sur l’essence et de 16 Rs par litre sur le diesel, conduisant à des taux de carburant automobile record.

Les analystes de HSBC ont récemment abaissé les bénéfices estimés des OMC pour les exercices 22 et 23 par rapport à ce qu’ils avaient projeté plus tôt, citant une croissance plus faible que prévu de la consommation de carburant automobile.

Bien que les marges brutes de raffinage des OMC indiennes soient bien inférieures aux niveaux moyens historiques, car les prix du carburant au détail ont été constamment augmentés par la hausse des prix mondiaux du pétrole brut, les OMC ont généré des marges de commercialisation attrayantes sur le diesel et des marges médiocres sur l’essence.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.