Hausse du chômage: EPF sops pour l’industrie, les travailleurs seront prolongés de 6 mois

“Au 17.02.2021, des prestations doivent être fournies (sous ABRY) à 8,42 lakh bénéficiaires à travers 38 320 établissements”, a déclaré le ministre du Travail Santosh Kumar Gangwar dans le Lok Sabha le 28 mars 2021.

Le gouvernement est susceptible de prolonger de six mois à compter de la date limite actuelle du 30 juin le programme de subvention du fonds de prévoyance visant à inciter les nouveaux recrutements par les entreprises, car il cherche à enrayer la hausse du taux de chômage, a déclaré une source officielle.

Si le régime est prolongé, une grande partie des établissements industriels et commerciaux du pays et les nouveaux employés relativement peu rémunérés qui les rejoignent jusqu’à la fin de l’année civile 2021 pourront bénéficier des incitations spécifiées pendant deux ans à compter de la date de joindre.

L’utilisation relativement faible des fonds affectés au programme – moins de quelques centaines de crores jusqu’à présent, contre 22 810 crores de roupies approuvés par le Cabinet pour la période allant jusqu’en 2022-2023 – est également une raison de la prolongation.

Le programme – Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) – a été annoncé pour la première fois le 12 novembre 2020, dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat 3.0, et le Cabinet a donné son approbation le 9 décembre.

« La situation actuelle justifie la prolongation d’ABRY. Des fonds sont également disponibles dans le cadre du programme », a déclaré la source.

Dans le cadre du régime actuel, le gouvernement accorde une subvention de deux ans pour les nouveaux salariés recrutés entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, sous la forme de 12 % de cotisation salariale et de 12 % de cotisation patronale (24 % de salaire ou salaire de base plus DA) à la Caisse de Prévoyance des Employés (EPF) pour les nouveaux employés gagnant jusqu’à Rs 15 000 par mois dans une entreprise employant jusqu’à 1 000 personnes. Par ailleurs, l’Etat verse la part des salariés à la contribution EPF (12 %) au titre des nouveaux salariés dans les établissements employant plus de 1 000 salariés pendant deux ans.

L’indemnité est disponible pendant deux ans à compter de la date d’inscription de l’employé.

Le salarié bénéficiaire ne doit pas avoir travaillé dans un établissement inscrit à l’EPFO avant le 1er octobre 2020 ; ils ne doivent pas non plus avoir de numéro de compte universel ou de compte membre EPF avant cette date.

Les établissements de moins de 50 salariés devront recruter au moins deux nouveaux salariés et ceux dont l’effectif est supérieur à 50 salariés devront embaucher au moins cinq nouveaux salariés pour être éligibles.

ABRY, lorsqu’il a été annoncé pour la première fois, nécessitait une dépense de Rs 36 000 crore pour la période allant jusqu’à la fin de l’exercice 23, mais le Cabinet a ensuite réestimé les dépenses requises à Rs 22 810 crore.

La deuxième vague de Covid a entraîné une augmentation soudaine du taux de chômage en Inde – il est passé à 11,9% en mai contre 7,97 % le mois précédent, selon le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE). Le taux avait atteint pour la dernière fois les deux chiffres en juin de l’année dernière, alors qu’il était de 10,18 %.

Selon le CMIE, sauf en avril, mai et juin de l’année dernière et mai de cette année, le taux de chômage mensuel n’avait jamais dépassé la barre des deux chiffres au moins depuis janvier 2016.

Il a atteint son pic de 23,52 % en avril de l’année dernière dans le cadre d’un verrouillage à l’échelle nationale, mais a commencé à baisser à partir du mois suivant. En mai de l’année dernière, le taux de chômage du pays était de 21,73 %.

La formalisation de l’emploi a été un domaine prioritaire du gouvernement Narendra Modi ; il a, par exemple, cherché à élargir la base de l’EPF via un programme de subventions assorti, y compris le Pradhan Mantri Rozgar Prosthahan Yojana pour le secteur du textile et de l’habillement.

Cependant, des documents officiels ont montré que le processus de formalisation de l’emploi – des emplois avec une couverture sociale essentielle – a pris un coup dur en raison de la pandémie depuis qu’il s’est accéléré pendant quelques années jusqu’en 2020-21.

Les nouvelles inscriptions dans les deux principaux organismes de sécurité sociale – EPFO ​​et ESIC – ont chuté de près d’un quart en 2020-2021, selon les données officielles. De toute évidence, non seulement la création d’emplois, mais même la formalisation, qui a été encouragée par le gouvernement Modi avec un coût budgétaire important, a souffert de la pandémie qui a ravagé l’économie.

