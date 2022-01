HAUSSE du commerce du Brexit : le Royaume-Uni et la Corée du Sud voient une augmentation audacieuse de 620 millions de livres sterling alors que l’adhésion au CPTPP se profile | Politique | Des nouvelles

La secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré qu’il existe une « énorme demande » de biens et de services britanniques dans la puissance de l’Asie du Sud-Est, les exportations ayant augmenté de 9% l’année dernière. Les salons professionnels soutenus par le gouvernement en Corée du Sud ont également aidé les entreprises britanniques à conclure des accords d’une valeur de plus de 70 millions de livres sterling en 2021, a-t-elle déclaré. Des produits fabriqués au Royaume-Uni, allant des piles à combustible à hydrogène et des éoliennes aux gilets de sauvetage et aux EPI, seront fournis au marché sud-coréen grâce à des accords conclus lors d’événements soutenus par le DIT dans le pays.

Mme Trevelyan a déclaré : « Dans le cadre de notre programme Global Britain, nous aidons les entreprises à tirer parti de l’énorme demande de biens et services britanniques en Corée du Sud. Alors que le Royaume-Uni envisage de futures opportunités de croissance dans l’Indo-Pacifique, nous prévoyons de renforcer les liens commerciaux avec les plus grandes économies de la région comme la Corée du Sud.

« Nous avons déjà négocié l’accord commercial numérique le plus ambitieux au monde avec Singapour cette année, et nous sommes sur la bonne voie pour rejoindre le CPTPP l’année prochaine, une immense zone de libre-échange avec un PIB combiné de 8 400 milliards de livres sterling. » La Corée du Sud est la dixième économie mondiale et constitue un élément clé de l’orientation stratégique du Royaume-Uni vers la région indo-pacifique.

Le commerce entre les deux pays a augmenté de 6% pour atteindre 13 milliards de livres sterling jusqu’en juin 2021, et le Royaume-Uni a exporté 2 milliards de livres de plus vers la Corée du Sud qu’il n’en a importé. La série de vitrines Pavilion de DIT – qui fournit des stands aux entreprises britanniques pour exposer lors de salons commerciaux à l’étranger – a permis aux entreprises britanniques de promouvoir leurs produits lors des plus grands événements de Corée du Sud.

Le fournisseur d’énergie verte Ceres Power s’est associé au coréen Doosan dans le cadre d’un important accord à long terme visant à construire une usine de 50 mégawatts pour produire ses cellules, d’une valeur d’au moins 43 millions de livres sterling sur trois ans.

Intelligent Energy, le fabricant britannique de piles à combustible, en a également profité tandis que la société de solutions de sécurité et de survie basée à Birkenhead, Survitec, qui conçoit et fabrique une large gamme de produits allant des gilets de sauvetage aux équipements médicaux et aux EPI, a signé un contrat d’une valeur de 17 millions de livres sterling. les cinq prochaines années pour fournir ses produits à la Corée.

Cette année, le gouvernement prévoit de revoir l’accord de libre-échange de continuité avec la Corée du Sud, entré en vigueur il y a un an, le 1er janvier 2021. L’accord a déjà aidé des entreprises dans un large éventail de secteurs, y compris la technologie et la croissance propre, à entrer en Corée du Sud. marché.

Le ministre des Exportations, Mike Freer, a déclaré : « Les exportations britanniques vers la Corée du Sud ont explosé cette année, des entreprises britanniques concluant des accords d’une valeur de dizaines de millions. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive alors que nous mettons en œuvre notre nouvelle stratégie d’exportation en 12 points et construisons notre ambitieux programme de salons au Royaume-Uni.

« Non seulement ce plan donnera aux entreprises les outils nécessaires pour commercialiser leurs produits de qualité supérieure dans le monde entier, mais il se concentrera également sur le soutien aux PME et aux entreprises en dehors de Londres pour aider à augmenter les opportunités dans tout le Royaume-Uni. »

L’augmentation des exportations fait suite à la signature par la Grande-Bretagne de son premier accord commercial complet en tant que nation indépendante en décembre après avoir conclu un accord avec l’Australie pour éliminer les tarifs commerciaux.

On espère que cela ouvrira la voie au Royaume-Uni pour rejoindre 11 pays du Partenariat transpacifique, qui comprend la Nouvelle-Zélande et l’Australie ainsi que le Canada, le Japon et Singapour. Le bloc comprend certaines des plus grandes économies du monde ainsi que celles en croissance dans une région d’un demi-milliard d’habitants.