Hausse du gaz, autoroutes nationales et timbre-poste pour débuter 2022

01/01/2022 à 16:05 CET

.

L’année 2022 commence avec augmentations des tarifs réglementés de gaz naturel (TUR) et de la autoroutes dépendant de l’Administration Générale de l’Etat, ainsi que le prix de Timbre postal Oui bonne partie du panier habituel, infecté par la hausse des coûts des entreprises.

apportera également augmentations des retraites, des salaires des fonctionnaires et, comme on pouvait s’y attendre, du salaire minimumsoit, mais tous seront inférieurs à la hausse de l’inflation qui clôture 2021 à 6,7%, le taux le plus élevé depuis mars 1992, porté par la reprise tant attendue et le rebond historique de l’énergie en 2021.

L’énergie a marqué l’évolution des prix au cours de l’année écoulée et il est prévisible qu’elle continuera de le faire au moins dans les premiers mois de 2022.

Le gouvernement compte sur cela et a prolongé jusqu’en avril, y compris, les réductions d’impôts et de charges approuvées en 2021 pour tenter d’éviter que la hausse des prix de l’énergie ne devienne une charge insoutenable pour les familles, les indépendants et les entreprises.

Ainsi, les charges et péages qui sont prélevés sur la facture d’électricité (et qu’avant les baisses du dernier trimestre 2021 pourraient facilement représenter la moitié de la facture) chutent respectivement d’environ 30% et 4,6% à partir de ce samedi, ce qui se traduira en au moins une remise de 7 euros par mois dans un ménage moyen.

Dans tous les cas, light démarre en 2022 à des prix jamais vus auparavant sur le marché de gros et les marchés à terme ne prévoient pas de baisse avant au moins le deuxième trimestre, tandis que la de l’essence environ 1,5 euro le litre, proche de son plus haut historique, ce qui rend les produits et services offerts par les entreprises plus chers.

Le gaz n’augmentera « que » de 5% grâce au fait que le gouvernement a limité la hausse pour éviter aussi d’abîmer excessivement les poches de ceux qui en consomment.

Avec la flambée des prix du gaz sur les marchés internationaux, les tarifs réglementés du gaz naturel (TUR) commencent l’année avec une hausse de 5,48 % par rapport à janvier 2021. Si le coût de la matière première n’avait pas été limité à 15 %, la facture annuelle aurait augmenté de 83,62 %.

Le prix de la bouteille de butane sera révisé le 18 janvier, mais 2022 commence déjà, étant 5% plus cher, après la dernière revue trimestrielle, entrée en vigueur le troisième mardi de novembre, dans ce qui était sa sixième augmentation consécutive.

Cette augmentation de 5% est le maximum autorisé, même si si ce plafond n’avait pas existé, il aurait augmenté de 13,45 %.

Transport

Le prix des voitures augmentera en janvier entre 800 et 1 000 euros en moyenne Parce que ce samedi met fin au gel de six mois -approuvé en juin dernier- des tronçons de la taxe d’immatriculation.

Les tarifs des autoroutes dépendant de l’Administration Générale de l’Etat augmentent à ce jour de 1,97%, conformément, fondamentalement, à l’indice des prix à la consommation (IPC), même si, exceptionnellement, les péages de quatre – l’AP-7, l’AP-6, l’AP-46 et l’AP-9 – ont une augmentation supplémentaire.

Sur l’AP-7, Alicante-Carthagène, la hausse est de 2,99 % ; dans l’AP-6, Villalba-Adanero, 2,84 % ; sur l’AP-46, dans le tronçon Alto de Las Pedrizas-Málaga, et sur l’AP-9, El Ferrol-frontière portugaise, 2,99% dans les deux cas.

Pour les autoroutes gérées par la Société nationale des infrastructures de transport terrestre (Seittsa), les tarifs approuvés en décembre 2018 restent en vigueur.

En outre, un total de 550 kilomètres de routes qui étaient à péage il y a un an sont désormais gratuits, étant passé entre les mains de l’État.

Dans le transport aérien, le plan quinquennal d’Aena 2022-2026 fixe un gel des taux que le gestionnaire de l’aéroport facturera les compagnies aériennes au cours des cinq prochaines années.

En outre, Enaire maintiendra les tarifs de la navigation aérienne en dessous des niveaux de 2019 jusqu’en 2024.

Le bus interurbain connaîtra la même hausse que l’IPC moyen de 2021, qui sera appliqué à partir du deuxième trimestre de l’année.

Logement et nourriture

Le prix du logement (qui en 2021 a augmenté de 4,3%, selon Tinsa) augmentera d’environ 4% en 2022, selon le service de recherche CaixaBank, alors que Les locations, qui en 2021 a chuté en moyenne de 4,5%, selon Idealista, pourrait cesser de baisser.

La hausse des prix de l’électricité, des carburants et des matières premières se traduira également en 2022 une augmentation des produits de base, qui en 2021 étaient déjà plus de 3% plus chères.

Télécommunications et Poste

La forte concurrence dans le secteur des télécommunications et son rythme d’innovation favorisent la révision à la baisse des taux, bien que les entreprises parviennent à maintenir ou à augmenter leurs revenus en regroupant leurs services.

Au contraire, le courrier postal va augmenter. Le timbre pour lettre nationale ordinaire, le produit le plus utilisé, sera plus cher de cinq centimes, jusqu’à 0,75 euros.

Salaires et pensions

Un peu plus de 9,9 millions de pensions contributives augmenteront de 2,5 % et la pension de retraite minimale sera de 721,7 euros par mois, tandis que le maximum sera de 2 819,1 euros.

Pensions minimales et non contributives, ainsi que le revenu vital minimum (IMV) augmentera de 3% Oui salaires des fonctionnaires, 2%, tandis que le salaire minimum interprofessionnel (SMI) entame l’année gelée.