Hausse du prix de l’or : hausse des taux américains en vue ?

Les le prix de l’or continue de grimper et après avoir dépassé les 1700 dollars, il semble se diriger solidement vers 1800 dollars l’once. Cette hausse ne sera pas sans conséquences.

Pourquoi le prix de l’or augmente

Selon les experts, le mouvement haussier de l’or est dû à plusieurs raisons, tout d’abord l’attente d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed avant la fin de l’année. Deuxièmement, le prix de l’or a un effet inverse corrélation avec les rendements en dollars, qui tombent.

Un autre aspect qui rend l’or attrayant pour les investisseurs est le fait qu’il est considéré comme le valeur refuge ultime et s’apprécie donc en période d’incertitude économique.

Euphorie sur les marchés boursiers

La hausse des taux d’intérêt, qui semble aller de soi en raison de l’inflation inquiétante aux États-Unis, pourrait conduire à nouveaux records pour le métal précieux.

A côté de l’or, les marchés boursiers sont également en hausse, Guidé par Netflixd’excellents résultats, grâce surtout à l’incroyable succès mondial de la surprenante nouvelle série coréenne « Squid Game ». Au troisième trimestre, la plateforme de streaming a réalisé un bénéfice de 1,45 milliard de dollars. Les abonnements ont augmenté de 4,4 millions.

Les S&P et Nasdaq ont clôturé leur cinquième session consécutive en hausse hier, et des données plus importantes telles que le rapport de confiance de l’Université du Michigan et les ventes au détail sont attendues. Ce sont des analyses qui influencent souvent à la fois les marchés boursiers et les décisions monétaires de la Fed. Et pourrait donc aussi se répercuter sur le prix de l’or et des matières premières.

Prix ​​de l’or

Le premier ETF bitcoin

Mais une autre nouvelle semble avoir attiré l’attention des investisseurs aux États-Unis ces derniers jours : la cotation du premier ETF Bitcoin par ProShares. Ses débuts sur le NYSE ont vu les actions de BITO (PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF), augmenter de plus de 4,5% à un prix de 41,94 $, tandis que Bitcoin a de nouveau atteint un niveau record de plus de 64 000 $.

Ce qui a surpris les traders de Wall Street eux-mêmes, ce sont les volumes extrêmement élevés négociés le premier jour de négociation. Will Hershey, PDG de Roundhill Investments, a déclaré dans une interview à CNBC que le les volumes étaient exceptionnels et atteint 980 millions de dollars à la fin de la journée.

D’autre part, Bitcoin lui-même est considéré par de nombreux analystes comme le nouvel or numérique, comme réserve de valeur et dans une perspective anti-inflationniste. La nouvelle hausse du prix du BTC pourrait suivre la même dynamique qui fait monter le prix de l’or.

ProShares, qui est la huitième plus grande entreprise du marché des ETF, a été la première à obtenir l’autorisation de coter un ETF Bitcoin sur le NYSE. Qui n’utilise pas BTC comme actif sous-jacent, mais plutôt Contrats à terme BTC listés par le CME.