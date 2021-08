Hausse séquentielle de la production d’acier en juillet

in

Par rapport à juillet 2019, la production d’acier brut et d’acier fini était respectivement supérieure de 3 % et 4 % ; cependant, la consommation de l’Inde était inférieure de 4% par rapport à juillet 2019, selon CARE Ratings.

La production d’acier brut a augmenté de 3,9% en glissement mensuel en juillet 2021.

La production d’acier brut et fini au cours du mois a augmenté de 11,9% en glissement annuel et de 10,6% en glissement annuel, respectivement, tandis que la consommation d’acier fini a augmenté de 7,3% en glissement annuel.

