Binance

Haussier? Binance implémente le KYC obligatoire pour tous les services, avec effet immédiat

Le principal échange de crypto-monnaie Binance a annoncé KYC (connaître votre client) pour tous ses services, avec effet immédiat.

« KYC obligatoire pour TOUS les services Binance. L’action est plus éloquente que les mots », a déclaré Changpeng Zhao, PDG de Binance.

Pour améliorer la protection des utilisateurs et fournir un environnement cryptographique sûr, tous les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une vérification intermédiaire pour accéder à l’échange, a déclaré Binance. Ceux qui ne terminent pas la vérification verront leurs autorisations de compte modifiées en « Retrait uniquement », avec des services limités au retrait, à l’annulation de la commande, à la clôture de la position et au rachat.

Selon l’échange, ces mesures soutiendront ses efforts en matière de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour améliorer la protection des utilisateurs et lutter contre la criminalité financière.

“Binance KYC est optimiste, cela signifie qu’ils seront considérés beaucoup plus favorablement par les régulateurs du monde entier”, a déclaré Su Zhu, co-fondateur et PDG de Three Arrows Capital.

Nous sommes au milieu de l’exode massif de Binance. Le marché évolue rapidement et les flux vont changer radicalement. Je posterai mes découvertes dans les semaines à venir. – Zaheer (@SplitCapital) 20 août 2021

Cela pourrait également amener les gens à se tourner vers les DEX, en particulier ceux qui ne souhaitent pas partager leurs informations. Plus important encore, des entreprises comme Binance ont été victimes de violations de données.

« Tout cela se termine par la démission de CZ. Assez sûr à ce stade, il ne peut pas attendre pour lui-même. Avec Mex/Arthur, il existait des alternatives pour le non-KYC, mais ce n’est qu’une question de temps avant que le KYC obligatoire ne devienne normalisé dans l’ensemble de l’espace. Nance futs le moteur de trading toujours n°1 », a déclaré le trader Hsaka.

Le mois dernier, CZ a déclaré dans une interview qu’il cherchait son remplaçant, en disant :

« Je ne pense pas être la meilleure personne pour diriger cet effort. Je pense qu’il est préférable d’avoir quelqu’un avec une très solide expérience en réglementation. »

Mais plus tard, il s’est adressé à Twitter pour préciser que l’entreprise cherche toujours à embaucher des PDG, mais qu'”il n’y a pas de plans immédiats” pour le faire.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.