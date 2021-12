Haussier – l’échange institutionnel de crypto-monnaie est en ligne

Bullish, un échange crypto institutionnel soutenu par plusieurs individus et entités de renom tels que Peter Thiel, Galaxy Digital et Block.one, lancé à Gibraltar. La bourse a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse plus tôt dans la journée, notant qu’elle a déjà activé la négociation pour les investisseurs institutionnels. Le lancement aurait été sur invitation seulement.

Selon le communiqué de presse, la bourse a été lancée après l’obtention d’une licence Distributed Ledger Technology (DLT) de la Gibraltar Financial Services Commission (GFSC). Bullish a noté que la licence DLT lui permet d’offrir des fonctionnalités uniques, telles que le carnet d’ordres hybride exclusif et les pools de liquidité, qui prendront en charge les paires de négociation sur la bourse.

L’échange a révélé que le premier groupe d’investisseurs institutionnels comprend, entre autres, une filiale non américaine de Virtu Financial et Amber Group, l’un des principaux fournisseurs de services financiers. Selon Bullish, ces investisseurs ouvriront la voie à un lancement complet, qui pourrait voir la bourse commencer à intégrer les utilisateurs de détail.

Commentant avoir été parmi les premiers clients de Bullish, Tiantian Kullander, co-fondateur d’Amber Group, a déclaré :

En tant que fournisseur de services financiers cryptographiques, nous recherchons des opportunités de travailler avec d’autres leaders de l’industrie qui augmentent l’accessibilité et fournissent des solutions uniques. Nous sommes ravis de travailler avec une entreprise qui nous aidera à développer notre activité et nos services produits.

Une bourse pour répondre aux besoins des investisseurs

Brendan Blumer, président de Bullish, a déclaré que la société travaillait depuis des années pour offrir une infrastructure d’échange qui réponde aux besoins des investisseurs à la recherche d’une exposition sécurisée aux actifs numériques via une plate-forme réglementée. Il a ajouté que Bullish présente des options innovantes de gestion de liquidité et de portefeuille.

Bullish aurait initialement tiré sur 3 milliards de dollars (2,27 milliards de livres sterling) d’actifs de bilan dans ses pools de liquidités. Ces fonds faciliteront les fonctions automatisées de prêt et de tenue de marché et maintiendront un équilibre dans la valeur des actifs apportés dans des conditions de marché variables.

L’échange a été mis en ligne avec une offre de quatre actifs numériques. Ce sont Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), EOS et USD Coin (USDC / USD). Cependant, Bullish cherche à étendre cette offre à l’avenir. La plate-forme n’est pas disponible pour les utilisateurs américains et Bullish ne prévoit pas d’autoriser les investisseurs américains à y accéder tant que les lois américaines applicables n’autoriseront pas les citoyens à utiliser ses services.

Alors que l’échange vient d’être publié, il a déjà l’ambition de devenir public. Ses plans impliquent une fusion avec Far Peak Acquisition Corporation, une société d’approvisionnement à usage spécial (SPAC). La fusion est prévue pour la fin de cette année ou le premier trimestre 2022, sous réserve de diverses approbations et conditions.

