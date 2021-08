Haussier? Un tribunal russe ordonne à SberBank de rétablir l’accès au compte bloqué impliqué dans le trading de Bitcoin Crypto new media

Un tribunal russe a ordonné à la Sberbank de rétablir l’accès pour un client impliqué dans le commerce de Bitcoin. Les autorités ont ajouté que la plus grande banque de Russie n’aurait pas dû bloquer le compte car le client avait fourni toutes les informations nécessaires sur ses opérations de crypto-monnaie.

Sberbank n’avait pas le droit d’interdire le compte

Le tribunal régional de Sverdlovsk à Ekaterinbourg a ordonné à la Sberbank, également appelée Sber, de débloquer les services de compte d’un client qui traitait avec Bitcoin (BTC). Selon les informations, le client s’appelle Pavel R., et il réside dans la petite ville de Revda.

Le tribunal russe a déclaré que le compte de l’homme était actif entre mai et août de l’année dernière, car il traitait également plusieurs transactions liées à des transactions sur des plateformes de crypto-monnaie. Cependant, en août, Sber a bloqué sa carte, soupçonné d’être impliqué dans des opérations de blanchiment d’argent ainsi que dans d’autres affaires criminelles.

Malgré la présentation de tous les documents nécessaires, expliquant la source des fonds et le sens de ses efforts, la plus grande banque de Russie n’a pas repris les services de l’homme. Pavel R. a ensuite déposé une réclamation et a de nouveau présenté la preuve de ses transactions. Il est allé plus loin, accusant Sber d’avoir violé ses droits de client.

À la suite de la procédure, le tribunal d’Ekaterinbourg a établi que la banque n’avait pas le droit de bloquer la carte de Pavel car ses transactions financières étaient conformes à la loi. En conséquence, Sber doit débloquer le compte et indemniser les frais juridiques du client.

Pourtant, le tribunal régional de Sverdlovsk a rejeté la demande de dommages-intérêts pour tort moral du client. Il a également ordonné qu’il paie 5 000 roubles (68 $) pour rembourser les frais pendant le procès.

Sberbank prévoit de lancer sa propre crypto-monnaie

La plus grande banque de Russie a plus d’histoire avec l’industrie de la crypto-monnaie car elle aurait demandé l’autorisation de lancer son propre jeton via une plate-forme blockchain au début de l’année. À l’époque, Anatoly Popov – vice-président du conseil d’administration – a confirmé l’initiative :

« La Sberbank a déposé une demande auprès de la Banque de Russie pour enregistrer sa plate-forme blockchain début janvier, car les actifs financiers numériques conformément à la loi peuvent être émis sur une plate-forme enregistrée. »

Popov a en outre expliqué que Sber avait déjà testé la technologie blockchain et “a vu que cette solution fonctionnait”.

Image en vedette avec l’aimable autorisation du Moscow Times

